La Torres pareggia 1-1 contro il Team Nuova Florida

Un gran gol di Francesco Ruocco pareggia i conti dopo lo svantaggio iniziale e una prima mezz’ora giocata a pieni giri dall’undici rossoblù: il big match di giornata finisce 1-1Subito Torres. Kalifa Kujabi per Adam Diakite in area, passaggio al centro a cercare Francesco Ruocco ma la difesa anticipa e l’azione sfuma. Poi ancora: incursione sulla destra di Alessandro Masala, traversone e ancora Francesco Ruocco - contrastato - non impatta al meglio sul pallone. Pressione rossoblù sin dalle prime battute: Nuova Florida impegnata a difendersi e incapace, nei primi 5’, di superare la metà campo.Un colpo di testa parecchio alto sopra la traversa è la risposta ospite all’assalto sassarese, ma è chiaro in questo primo frangente di gara che l’atteggiamento dell’undici di Bussone è attendista e non certo spavaldo. La Torres ha un atteggiamento aggressivo e convinto, manca solo il gol. Come nelle situazioni “di scuola” al primo tentativo per poco non ci scappa la beffa. Lorenzo Ferrante tocca un avversario in procinto di lanciarsi a rete: giallo per l’arbitro, nulla di fatto sulla punizione concessa.Al 29’ del primo tempo nonostante un tocco di mano in fase di sviluppo dell’azione e una grande parata in tuffo plastico di Alessio Salvato su Capparella, Lovaglio trova la conclusione che spiazza gli spalti e regala il vantaggio al Team Nuova Florida: è 0-1. I padroni di casa provano a pregare, ma le maglie della difesa avversaria si stringono e chiudono gli spazi di manovra rossoblù. Al 37’ bello scambio fra Adam Diakite, Francesco Ruocco e Giancarlo Lisai: belle il diagonale, ma Giordani e sulla traiettoria. Cinque minuti dopo ancora una incursione offensiva ospite, colpo d testa alto e Alessio Salvato in presa facile. Giallo per Alessandro Masala, a bordo campo si scalda Alessandro Gurini. Squadre negli spogliatoio, Team Nuova Florida in vantaggio.Dentro Alessandro Gurini per Francesco Rossi. Al 2’ st ci prova dalla distanza Kalifa Kujabi, conclusione fuori bersaglio. Fasi di gioco spezzettate. Al 6’ un velo di Adam Diakite lascia palla e spazio a Francesco Ruocco: percussione, controllo, tiro a girare e trafiggere Giordani per l’1-1.Ancora Francesco Ruocco che lascia sfilare il pallone, lo recupera e mette in mezzo per il salvataggio in tuffo. Alessandro Masala tenta il colpo dalla lunga: è ancora corner. Ritmo alto. Samuele Pinna dà fiato a Kalifa Kujabi. Ancora attacchi della Torres, che però non riesce a trovare la via della rete.Dentro Katseris, mentre comincia a piovere. Incursione di Giancarlo Lisai che arriva sino in fondo, la mette ma trova Giordani sulla traiettoria. Bussone butta dentro anche Trubiani e Miola. Al 29’ st ci prova dalla lunga Samuele Pinna. Francesco Ruocco lascia il campo per Davide Sabatini. Dentro anche Cesaretti per Persichini. Piatto di Katseris sottomisero che si spegne sul fondo. Al 32’ st Alessandro Gurini la mette bene dentro, rovesciata acrobatica di Giancarlo Lisai con Giordani a sventare. Giallo per Oliana. Jack Demartis entra in campo per Adam Diakite.Assistenti: Siracusano di Sulmona e Gentile di TeramoReti: 29’ pt Lovaglio (TNF); 6 ‘ st Ruocco (TRS)Foto di Alessandro Sanna