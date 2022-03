Tiscali cambia il motore dei servizi domini e hosting: online la nuova piattaforma cloud

“In questo modo liberi professionisti e aziende di qualsiasi dimensione possono sfruttare tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia cloud per aprire o rafforzare la propria presenza sul web”, ha concluso Podda.















Tiscali, smart Telco con la più estesa copertura in Fibra in Italia, ha aggiornato la sua offerta nell’ambito dei servizi domini e hosting, attivando una innovativa piattaforma cloud.Il settore dei servizi shared hosting in cloud è uno dei più importanti dell’economia digitale. Tra i protagonisti del mercato italiano c’è anche Tiscali, attiva nel settore da tantissimi anni e particolarmente attenta alla qualità del servizio. La smart telco sarda fondata da Renato Soru punta però a differenziarsi dai competitors e a crescere ulteriormente e per farlo ha completamente rinnovato la piattaforma tecnica e gestionale, investendo sulla tecnologia e puntando sulla qualità dell’assistenza.“Per reingegnerizzare i nostri servizi Saas (software as a service) e Iaas (Infrastructure as a service) ci siamo affidati alla tecnologia di Whmcs e Plesk, ovvero le migliori esistenti sul mercato mondiale dei domini e dell’hosting”, ha spiegato Andrea Podda, responsabile Network e Vendite di Tiscali. “Ma – ha proseguito il manager - non ci siamo limitati solamente alla parte software. Abbiamo completamente rinnovato anche la parte hardware, facendo investimenti importanti per l’ammodernamento della piattaforma con l’acquisto di nuovi server”.Il servizio è gestito all’interno del data center di Tiscali, nella sede di Sa Illetta, a Cagliari, uno dei poli di eccellenza nel panorama delle web farm italiane, come confermato dalle certificazioni di qualità ottenute in merito alla gestione dei servizi IT, alla sicurezza delle informazioni, alla business continuity, alla gestione dei processi e alla gestione ambientale.“Il cambio di piattaforma – ha spiegato ancora Podda – ci consente di erogare servizi cloud che soddisfano i più alti standard di mercato in termini di sicurezza ed efficienza con tariffe concorrenziali. Ma ciò che ci differenzia dagli altri competitor è la qualità dell’assistenza clienti, che sarà assicurata direttamente e con tempestività dai nostri ingegneri e non da strutture esterne”.Tiscali domini e hosting si candida dunque a diventare un riferimento di eccellenza per aziende e professionisti, grazie anche alla semplicità d’uso della sua piattaforma, nella quale sono già preinstallate centinaia di applicazioni della libreria Softaculous. Tra queste figurano quelle più rilevanti per la creazione di siti web e blog, come Wordpress, Joomla, Drupal, e le più utilizzate per lo sviluppo di piattaforme di e-commerce, come Magento e Prestashop.