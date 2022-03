6 buoni motivi per imparare le lingue online

Al giorno d'oggi sono sempre di più le persone che scelgono di imparare una lingua straniera online anziché iscriversi ad uno dei tradizionali corsi in presenza. Questa è un'alternativa che piace parecchio ma che si sta rivelando anche decisamente efficace: sono ormai molti gli studi che confermano quanto le lezioni online non abbiano nulla da invidiare a quelle in presenza. Anzi, sembra addirittura che in alcuni casi il metodo dell'e-learning si riveli più efficace. Si tratta insomma di un'opzione che vale la pena prendere in considerazione, specialmente al giorno d'oggi visto che la pandemia non si può ancora dire superata completamente ed i corsi in presenza sono molti meno rispetto al passato.



Vediamo però nel dettaglio 4 buoni motivi per imparare le lingue online.



#1 L'efficacia dell'apprendimento adattivo



Molte piattaforme online offrono la possibilità di seguire delle lezioni di lingue private basate su uno stile di apprendimento adattivo. Questo significa che non esistono dei programmi predefiniti, ma che. Ciò è possibile naturalmente solo in quelle piattaforme che permettono di scegliere il proprio dovente e seguire delle lezioni individuali: imparare lingue online con italki ad esempio si rivela molto efficace proprio per tale ragione. A differenza dei corsi di lingue tradizionali, che il più delle volte sono svolti in gruppo, le lezioni online individuali sono maggiormente incentrate sui bisogni dello studente e questo è senza dubbio un grande vantaggio.

#2 La comodità di imparare da casa

Un altro grande vantaggio delle lezioni di lingue online rispetto a quelle tradizionali in presenza è che sono decisamente più comode e su questo non c'è alcun dubbio. In molti scelgono tale opzione proprio perché hanno poco tempo a disposizione o non avrebbero voglia di recarsi personalmente in aula ogni volta. Le lezioni di lingue online si possono seguire comodamente da casa, rimanendo sul divano o dove si desidera, e questo è senza dubbio un punto a favore.



#3 I costi più abbordabili

Perchè sempre più persone scelgono i corsi di lingue online piuttosto che quelli in presenza? Perché sono decisamente più economici e anche questo è un aspetto che spesso e volentieri non ci si può permettere di sottovalutare. Purtroppo quando si parla di costi bisogna sempre fare delle valutazioni e se da un lato è vero che i corsi eccessivamente economici potrebbero lasciare a desiderare in fatto di qualità, è altrettanto vero che in molti non possono permettersi di iscriversi a scuole di lingue troppo costose. In linea generale, le lezioni online sono più abbordabili non tanto perché la qualità è più scarsa quanto perché i costi di gestione che sono spesso a carico del docente sono inferiori.



#4 Mettersi in gioco diventa più semplice

Un altro buon motivo per cui vale la pena prendere in considerazione le lezioni di lingue online piuttosto che quelle in presenza è legato alle loro modalità di svolgimento. Per molti studenti è infatti difficile mettersi in gioco trovandosi faccia a faccia con il docente, mentre dietro al monitor diventa tutto molto più facile ed immediato. Soprattutto i più timidi dunque potrebbero trarre un grande giovamento dal metodo dell'e-learning, in quanto consente loro di superare alcuni limiti psicologici che potrebbero ostacolare il loro apprendimento.



#5 Poter conciliare tutti gli impegni

Seguire delle lezioni online di lingue piuttosto che iscriversi ad un corso in presenza si rivela un'ottima idea anche per coloro che hanno una famiglia ed un lavoro. Il tempo libero a disposizione in questi casi è sempre molto poco e riuscire a conciliare tutti gli impegni diventa davvero complicato. Se si seguono delle lezioni online su piattaforme dedicate si ha la possibilità di scegliere gli orari ed i giorni , concordandoli con il proprio docente e questo può fare una grande differenza. Si possono infatti conciliare tutti gli impegni senza vedersi costretti a rinunciare a nulla.



#6 Poter imparare dai migliori insegnanti

Un ultimo motivo valido per cui vale la pena seguire delle lezioni online anziché in presenza è legato al fatto cheQuesto significa che ci si deve spesso accontentare, rinunciando di fatto ad un insegnamento di qualità. Il mondo di internet consente di trovare nuove opportunità, anche per quanto riguarda questo ambito. Alcune piattaforme permettono di, abbattendo di fatto qualsiasi confine fisico e consentendo a tutti di trovare un docente perfetto per le proprie esigenze.