Comune di Sassari. Aree convenzionate, nuovi corrispettivi per il riscatto

Migliaia di abitazioni costruite in tre quarti di Sassari hanno vincoli di prezzo di vendita e di canone di affitto che oggi possono essere rimossi. Si tratta di case realizzate in diritto di proprietà o in diritto di superficie, in aree convenzionate costruite nelle aree Peep (Piani di edilizia economico popolare). La Giunta ha rideterminato i criteri di calcolo dei corrispettivi per la rimozione dei vincoli in base all’ultima normativa nazionale. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate tutte le informazioni.



I cittadini o i tecnici per conoscere la procedura di riscatto e l’ammontare del corrispettivo da pagare possono contattare e recarsi allo Sportello riscatto aree convenzionate, con copia del rogito e dei documenti di identità dei proprietari, ed eventuale delega. L’ufficio si trova in via Dalmazia 19/b ed è aperto il martedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 e il giovedì dalle 10 alle 14. È possibile chiamare 079 4921194 o scrivere a sportellopeep@comune.sassari.it



I vincoli ai quali i proprietari di alloggi convenzionati devono attenersi variano a seconda dell’area in cui sono costruiti. Generalmente l'immobile ha un valore inferiore rispetto a quello di libero mercato, non può essere venduto a un prezzo scelto dal proprietario né a chiunque; stesse limitazioni se si volessero dare in affitto. È il Comune che, in base alla normativa e alla convenzione, stabilisce il prezzo massimo di vendita e del canone di locazione e verifica il possesso dei requisiti richiesti dei futuri acquirenti o inquilini. Inoltre, eliminare i vincoli permette di aumentare il valore della casa e trarne vantaggio nel caso in cui il proprietario o i suoi figli debbano chiedere un prestito in banca e ci sia la necessità di offrire garanzie, si debba rinegoziare il mutuo o chiedere una surroga, si voglia lasciare un'eredità maggiore ai figli o si debba offrire l’alloggio in garanzia a una casa di cura o di riposo, o per avere un reddito integrativo.