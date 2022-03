Aeroporti di Alghero e Olbia: al via la stagione Summer 2022

Saranno 5 le nuove destinazioni proposte nell’estate 2022, ovvero Bordeaux (Francia), Budapest (Ungheria), Dublino e Cork (Irlanda) operati da Ryanair, mentre la destinazione Oslo (Norvegia) sarà operata da Flyr (nuovo partner dello scalo algherese).















In una riunione svoltasi venerdì scorso, Sogeaal e Geasar hanno presentato agli operatori turistici del Centro-Nord Sardegna il piano voli degli aeroporti di Alghero e Olbia relativo alla stagione estiva 2022. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato le Camere di Commercio di Nuoro e Sassari, Federalberghi e Confindustria Centro Nord Sardegna, sono stati inoltre analizzati i trend di mercato riscontrati nella fase preparatoria della stagione, discusse le principali criticità rilevate e identificate le azioni sinergiche tra gli attori della filiera, finalizzate a massimizzare gli arrivi nei prossimi anni.Per la prima volta, le società di gestione dei due scali hanno prodotto e presentato un piano voli congiunto che riflette l’offerta complessiva da/per il Centro Nord-Sardegna. Il timetable complessivo propone 77 destinazioni servite da oltre 40 compagnie aeree, per un totale complessivo di oltre 6 milioni di posti offerti.Gli operatori hanno apprezzato questa nuova modalità che offre loro la possibilità di avere una visione aggregata del network per lavorare sulle proprie pianificazioni.La stagione dell’aeroporto di Alghero decollerà domenica 27 marzo prossimo, con un ampio network di voli composto da collegamenti per/da 37 destinazioni, di cui 21 internazionali e 16 domestiche, e 17 Paesi. Complessivamente, l’offerta dell’aeroporto di Alghero prevede un numero di posti in vendita di oltre 1,5 milioni, con una crescita rispetto al 2019 pari al +13%.Nel corso dell’estate 2022, tutti i partner storici dell’aeroporto di Alghero prevedono di consolidare e/o rafforzare la loro presenza sullo scalo; in particolare, è previsto che il vettore Ryanair operi fino a 81 frequenze settimanali durante i mesi di picco estivi (erano 35 nel 2019), rafforzando in maniera molto importante la presenza sullo scalo, anche rispetto al periodo pre-pandemia.