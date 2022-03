Sassari,si finge cieco per 13anni: incassa 189mila euro dall'INPS ma la Guardia di Finanza lo scopre

In sede civile procederà l'INPS per il recupero delle somme erogate.





Erano ben tredici anni che un 60enne residente vicino a Sassari si fingeva cieco totale e incassava la relativa indennità di accompagnamento. In questo modo è riuscito a percepire in totale 189mila euro. L'uomo però è finito fra le verifiche effettuate dalla Guardi di Finanza di Sassari e, dopo una serie di pedinamenti e osservazioni, è stato intercettato mentre usciva da solo dalla propria abitazioone e attendeva alle quotidiane commissioni.Ora l'intero incartamento è nelle mani della Procura della Repubblica di Sassari che dovrà decidere se procedere penalmente nei confronti dell'uomo: il reato ipotizzato è quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.