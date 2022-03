Sardegna, avanti sino al 31 marzo con i test antigenici rapidi per la diagnosi Covid

Sardegna. E' stata firmata oggi l'ordinanza n. 3 del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, con la quale si proroga l'utilizzo dei test antigenici rapidi nella diagnosi di Infezione da Sars-CoV-2.





Al suo Art.1)l'ordinanza dispone che " A far data dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 31 marzo2022, fatte salve ulteriori e/o diverse valutazioni sulla base dei dati epidemiologicia disposizione, un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente e non comporta unobbligo di conferma con test molecolare per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, per la definizione di caso confermato SARS-CoV-2 e per le conseguentidisposizioni di isolamento o quarantena da parte dei Servizi di Igiene e SanitàPubblica."