Sassari: il caro energia aumenta il costo della vita, spese abitazione a+27,2% rispetto a un anno fa

Anche l'indice per i prezzi dei beni alimentari è aumentato in modo rilevante: +6.5 percento rispetto a un anno fa. Tali aumenti incidono soprattutto sulle famiglie a medio-basso reddito, perché i consumi per generi alimentari e le spese per la casa dei ceti medio-bassi hanno un forte peso sui bilanci familiari. L'indice generale vede un aumento dell'1.3 percento rispetto a gennaio e del 6.5% rispetto a dodici mesi fa.





Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il rapporto sulla rilevazione dei prezzi a livello comunale di febbraio 2022, svolta dall'Ufficio Statistica del Comune di Sassari per conto dell'Istat.Seppure la rilevazione non colga gli aumenti riscontrati dopo l'invasione dell'Ucraina (ogni mese lo studio si chiude intorno al 20), si registra un notevole aumento dei prezzi per i beni e servizi energetici (+38.9 percento rispetto a un anno fa) che spinge l'aumento della divisione delle spese per l'abitazione a +27.2 percento, e per i trasporti a +10.7 percento rispetto a marzo 2021.