Covid-19. In Sardegna oggi si registrano 2589 nuovi casi, di cui 2050 diagnosticati con antigenico

SARDEGNA 16 MARZO 2022

Si registrano 4 decessi: 1 donna di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 2 donne di 78 e 100 anni, residenti nella provincia di Sassari, e 1 donna di 93 anni, residente nella provincia di Oristano.













In Sardegna si registrano oggi 2589 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 2050 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12518 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 ( +1 ).I pazienti ricoverati in area medica sono 334 ( +6 ).25765 sono i casi di isolamento domiciliare (+450).