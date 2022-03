Tennistavolo Sassari: la A2 riprende col derby casalingo contro la Marcozzi

Sassari. Dopo un mese di sosta, riprende il campionato di A2 maschile per il Tennistavolo Sassari. E riprende col derby contro la Marcozzi, in programma sabato alle 16 nella palestra della Scuola Media n°2 di via Cossiga a Sassari.



La squadra sassarese, che non ha giocato nel fine settimana scorso, è stata raggiunta al secondo posto dal Prato e dal club cagliaritano che all'andata si era imposto per 4-2. Di Marco Poma e Adrian Morato i punti realizzati dal Tennistavolo Sassari, mentre la Marcozzi aveva sempre vinto i match con Makanjuola Isiaka Kazeem e Maxim Kutzetsov.



Gli ospiti sono reduci dalla netta vittoria per 4-0 sul campo di Torre del Greco. Per il team allenato da Mario Santona si tratta di ritrovare in fretta quella condizione strepitosa che prima della pausa l'aveva portato a stravincere sul campo della capolista TT Ennio Cristofaro di Casamassima.



Le altre squadre – Nella B maschile il Tennistavolo Sassari è reduce dalla sconfitta all'ultimo duello contro la Muraverese Rossa (4-5), dopo aver cullato l'illusione della vittoria col vantaggio per 4-3 grazie ai punti di Abayomi Segun Olawale e Luca Baraccani.



Il match di domenica nella palestra di via Cossiga è alle 10 contro la Santa Tecla Nulvi Ferraripay battuta nettamente per 5-0 all'andata.



Nella B femminile la squadra sassarese è impegnata domenica nel concentramento ospitato al Palastennistavolo Marcozzi di Cagliari. L'obiettivo è conquistare punti salvezza contro il Modena Metalli (ore 11) avanti in classifica di due lunghezze. All'andata vittoria delle modenesi per 4-2. Più ostica, almeno sulla carta, l'altra avversaria, il Livorno (ore 14) che si è imposto all'andata per 4-0.



Scende in campo anche la C maschile, che domenica riceve a Sassari con inizio alle 11.30 (lo start dipende anche dalla lunghezza del match della B maschile) la capolista G. Castello Farmacia Sant'Anna di Roma, vincente all'andata per 5-1.