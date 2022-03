Covid. In Sardegna si registrano 2411 nuovi casi: ancora in forte crescita la provicia di Sassari

SARDEGNA 17 MARZO 2022





Sul territorio, di 203.145 casi positivi complessivamente accertati, 56.206 (+578) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 37.215 (+386) nel Sud Sardegna, 23.844 (+251) nella provincia di Oristano, 29.719 (+161) nella provincia di Nuoro, 56.147 (+1.035) nella provincia di Sassari.

In Sardegna si registrano oggi 2411 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1949 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12578 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 ( stesso numero di ieri ).I pazienti ricoverati in area medica sono 337 ( + 3 ).26540 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 775 ).Si registrano 5 decessi: 1 donna di 92 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 91 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 2 donne di 82 e 94 anni, e 1 uomo di 95, residenti nella provincia di Oristano.