Click day bocciato, la Regione non ottempera: i Progressisti chiedono le dimissioni di Gianni Chessa

La regione Sardegna aveva visto bocciata per ben due volte la procedura mediante click day utilizzata per l'erogazione dei contributi per le manifestazioni pubbliche culturali e di spettacolo di grande interesse turistico.

I Giudici Amministrativi avevano ritenuto che con tale procedura venisse meno la valutazione meritocratica sulle iniziative.

Con l'ultima decisione del gennaio 2022 i Giudici davano 40 giorni alla Regione per la reviisone: il termine è scaduto e l'ente è rimasto inerte. Da qui la protesta dei Progressisti che con la nota di Francesco Agus che pubblichiamo esprimono tutto il loro dissenso nei confronti dell'assessore al turismo.







“In una situazione normale, un assessore regionale commissariato per inerzia dovrebbe presentare le proprie dimissioni e il presidente della Regione dovrebbe accettarle immediatamente. Da mesi, con tutte le opposizioni, chiedevamo una soluzione basata su criteri meritocratici ai problemi creati alle associazioni culturali e ai festival storici dal click day deciso dall'assessorato al Turismo per l'erogazione dei contributi economici, da mesi il rappresentante della Giunta faceva finta di niente: ieri l'epilogo, con l'ennesima decisione dei giudici sull'argomento sfavorevole alle scelte chiaramente illegittime portate avanti in questi mesi. Crediamo sia una vergogna per la Giunta regionale e, in generale, una sconfitta per tutte le istituzioni quando siano i giudici a dover intervenire per risolvere un pantano in cui chi governa si è infilato per evidente inadeguatezza: a pagare sono ancora una volta lavoratrici e lavoratori di un settore che lo stesso assessore utilizza quando fa comodo per promuovere la Sardegna. La giornata è lunga, aspettiamo la lettera dell'assessore sul tavolo del presidente. Sarebbe un gesto di coerenza, per chi crede nella politica: l'unico a fronte di mesi passati a fare il pesce in barile”.