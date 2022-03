Mobilità sostenibile. Pili e Lampis "La Regione promuove lo sviluppo della mobilità elettrica"

"La tutela della qualità dell'aria resta tra gli obiettivi prioritari per chi persegue l'obiettivo della tutela della salute dei cittadini e della salubrità dell'ambiente. Perciò, affinché la mobilità elettrica svolga un ruolo positivo nei confronti dell'ambiente, è necessario realizzare anche infrastrutture adeguate, riconoscendo il ruolo importante dei Comuni. Affinché possa affermarsi l'idea della Sardegna isola verde del Mediterraneo", ha aggiunto l'assessore Lampis.















Si è conclusa, a Sardara, l'attività di installazione con la piena operatività della seconda stazione di ricarica per veicoli elettrici del 'progetto Sun2car': "Il progetto - ha spiegato l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, che ha partecipato all'inaugurazione - ha l'obiettivo di dare una soluzione al principale problema per la diffusione della mobilità elettrica, ovvero l'incertezza sulla disponibilità di punti di ricarica. In particolare, 'Sun2car' sfrutta il surplus di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile fotovoltaica"."Un'altra importante tappa del percorso intrapreso dalla Regione nel sensibilizzare verso una mobilità sostenibile, che assume ancora maggior valore alla luce della crisi energetica, aggravata dalla crisi internazionale - ha evidenziato l'assessore Pili - Vogliamo promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica aumentando il numero di veicoli, pubblici e privati, ad emissione zero e la realizzazione di una rete di ricarica è indispensabile per completare il programma di consolidamento del modello di sviluppo ecosostenibile della Sardegna"."Nell'ambito di questa politica strategica, la Regione sta attuando un importante investimento per la mobilità sostenibile, come previsto dal Piano energetico ambientale regionale (Pears), e finora ha finanziato quasi 200 Amministrazioni comunali e circa 250 imprese affinché si dotassero di auto elettriche", ha concluso l'Assessore dell'Industria."Il futuro sostenibile dell'isola non può prescindere dalla diffusione di una mobilità alternativa che, consentendo di abbattere i consumi energetici e l'inquinamento, rispetta l'ambiente e lo preserva - ha sottolineato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis - In una terra come la Sardegna, che possiede un patrimonio naturalistico di grande pregio, come Istituzione abbiamo il dovere di proteggerlo, anche promuovendo la diffusione delle auto elettriche nelle nostre comunità".