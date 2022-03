Abbanoa. Martedì interventi di riparazione della condotta a Castelsardo in via Sedini

I tecnici di Abbanoa, martedì 22 marzo 2022, saranno a lavoro in via Sedini angolo via dei Mille a Castelsardo per eliminare una dispersione individuata nella condotta che alimenta il serbatoio cittadino. Durante l’intervento, previsto tra le 9 e le 18, il serbatoio rimarrà senza alimentazione. Le scorte presenti nelle vasche d’accumulo garantiranno l’erogazione all’utenza, ma al loro esaurirsi potrebbero verificarsi interruzioni del servizio e cali di pressione nel pomeriggio.



Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.