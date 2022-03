Sassari, aggressione in carcere: detenuto ferisce poliziotto con una lametta

Sassari. “Ennesimo episodio di aggressione e violenza ai danni di un Poliziotto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì presso l’Istituto Bancali di Sassari”, denuncia il delegato nazionale SAPPE per la Sardegna Antonio Cannas. “Un detenuto, già recidivo per comportamenti finalizzati ad alterare l’ordine e la sicurezza interna, ha iniziato a dare in escandescenza, infastidendo i ristretti dell’intera Sezione detentiva. Spostato nella cella di un altro Padiglione, ha improvvisamente sputato ad un Assistente Capo che poi è stato anche ferito alle mani con una lametta”. “Una violenza grave ed inaccettabile”, conclude Cannas. “Mi chiedo dove siano coloro che rivendicano, ad ogni piè sospinto, più diritti e più attenzione per i criminali ma si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli Agenti di Polizia Penitenziaria e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia delle Istituzioni…”.



Il Sindacato evidenzia che nel 2021 nel carcere di Sassari si sono contati 80 atti di autolesionismo, 30 tentati suicidi sventati in tempo dal personale di Polizia Penitenziaria, ben 89 colluttazioni e 11 ferimenti.



Luca Fais, segretario regionale SAPPE per la Sardegna, esprime solidarietà e vicinanza al collega ferito a Sassari e denuncia: “è gravissimo quello che è accaduto, una violenza inaccettabile che ricorda a tutti quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli Istituti penitenziari della Sardegna e del Paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittime di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato. Eppure, la Polizia Penitenziaria è stata incomprensibilmente esclusa, rispetto alle altre Forze dell’Ordine, dalla dotazione del taser, che può essere uno strumento utile per contenere le continue aggressioni”.



Donato Capece, segretario generale del primo e più rappresentativo Sindacato della Polizia Penitenziaria, ricorda infine: “sono mesi che il SAPPE porta avanti le battaglie a favore di ogni singolo operatore delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico. Mesi che rivendichiamo il nostro ruolo ormai attaccato da più parti e che vacilla sotto i colpi di normative che non ci tutelano di leggi troppo blande per chi delinque come la vigilanza dinamica ed il regime aperto nelle carceri e di quel partito dell'antipolizia che non perde occasione per strumentalizzare ogni singolo episodio”.