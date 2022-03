Polisportiva Athlon Sassari, Denise Piroddu conquista il titolo Italiano nella classe Under 17

La lottatrice Denise Piroddu, atleta della Polisportiva Athlon Sassari, allenata da Mario Piroddu, conquista l’ennesimo titolo Italiano nella classe Under 17 nei kg. 57, al PalaPellicone presso il centro olimpico di Ostia, Sabato 19 Marzo 2022..



La giovane promessa Sarda della Lotta Femminile ha disputato complessivamente quattro combattimenti, vincendo per manifesta superiorità il primo incontro con la Catanese Campanella, successivamente ha chiuso per schiena il match con la Torinese Trudu e, negli ultimi due incontri, fra cui la finale, ha concluso i giochi battendo in entrambe le occasioni la bravissima Genovese Sicari. Questo titolo è il solo assegnato alla Sardegna in questa tornata di competizioni nazionali, a conferma del valore della giovanissima Denise.