Mandato elettorale azzoppato. La denuncia di Desirè Manca "Richieste di accesso agli atti negate"

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni della consigliera regionale del M5s Desirè Manca che ha inviato una formale lettera di sollecito al Presidente del Consiglio, Michele Pais, per chiedere che le istanze di accesso agli atti vengano prese in carico dagli uffici competenti in tempi utili a fornire le informazioni richieste.





“Acquisire la documentazione utile all'espletamento del proprio mandato elettorale in Consiglio regionale è diventata un'impresa titanica. Sono trascorsi cinque mesi – fa sapere Desirè Manca (M5s) – da quando presentai formale richiesta di accesso agli atti per conoscere il numero delle presenze del Presidente Solinas alle sedute del Consiglio regionale, tuttavia, ancora oggi non ho ricevuto alcuna risposta. Ma questa è soltanto una delle numerose richieste di accesso agli atti presentate dalla sottoscritta e ancora oggi prive di riscontro. Dopo numerosi solleciti, sia scritti sia verbali, posso affermare che questo Consiglio regionale e il suo apparato amministrativo mi stiano volontariamente impedendo di acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento della mia attività politica”.

“Il mancato riscontro alle istanze di accesso agli atti costituisce evidente impedimento all'espletamento del mandato elettorale conferitomi dagli elettori sardi oltre a palesare esplicitamente la volontà della Regione di non rendere trasparenti le attività amministrative e politiche messe in atto nella presente legislatura”.Così la consigliera regionale del M5s Desirè Manca ha inviato una formale lettera di sollecito al Presidente del Consiglio, Michele Pais, per chiedere che le istanze di accesso agli atti vengano prese in carico dagli uffici competenti in tempi utili a fornire le informazioni richieste.“Ho chiesto di poter acquisire la documentazione inerente i rapporti tra la Protezione civile e le associazioni di volontariato convenzionate; di conoscere i criteri di assegnazione dei pazienti nelle RSA; documentazione sulla società Abbanoa e su alcune case di accoglienza della Sardegna, e tutto quello che ho ottenuto è un vergognoso silenzio”.“Come si fa, mi chiedo, a portare avanti azioni politiche tempestive ed efficaci se il primo ostacolo è costituito dalla macchina amministrativa stessa”.