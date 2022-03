Il duo Maria Pia Poddighe e Pinuccio Cossu, vince il 10 Festival della canzone Sassarese inedita

Il duo Maria Pia Poddighe e Pinuccio Cossu, con il brano Santa Maria, hanno vinto la 10° edizione del festival della canzone Sassarese inedita “Cantu Eu Puru” 2022.



Alla manifestazione organizzata dalla Polisportiva Athlon Sassari, in collaborazione con ENDAS Regionale, presieduta da Vincenzo Piroddu, hanno partecipato tre gruppi della canzone dialettale Sassarese.



I vincitori hanno preceduto di qualche voto, il gruppo Sussu Racconta con il brano “Ma Ga Ti L’ha Fattu”, ed il duo Armando e Salvatore Casu, con il brano “La Ciunfraria”.



Un festival emozionante che ha divertito il pubblico numeroso la tribuna del Palasantoru di Via Rizzeddu di Sassari.



Soddisfazione da parte dell’organizzatore per la grande partecipazione di pubblico e per il buon livello dei protagonisti della gara. Questa la classifica finale della 10° edizione del festival “Cantu Eu Puru”.



Vincitori con 88 voti Il duo Maria Pia Poddighe e Pinuccio Cossu, secondo ex aequo con voti 87 Sossu Racconta con il brano “Ma Ga Ti L’ha Fattu”, ed il duo Armando Casu e Salvatore Cossu, con il brano La Ciunfraria.







Ospiti d’onore i vincitore della 5° Edizione del Festival Cantu Eu Puru anno 2016 Antonio Masia, con Il brano Faccia Di Libru e i vincitori della 7° edizione del festival Cantu Eu Puru anno 2018, Il gruppo Brincu Susuncu con il Brano Faccia Di Cannau.



Altri ospiti della serata: il gruppo Ruseddu, Claudio Chessa, Gianni Piras, Dario Faedda, i Sors’Amigos, il coro di Piaghe e l'associazione culturale la tua voce per sempre.



Inoltre è stato dedicato un momento alla commemorazione del cantautore Sassarese di Gavinuccio Canu, recentemente scomparso, che negli anni scorsi aveva preso parte al festival di Cantu Eu Puro.



Stesso riconoscimento in memoria del musicista Sassarese Gian Paolo Sechi, che partecipò a diverse edizioni.



Come consuetudine le serate del festival sono state presentate da Anna Rita Oggiano.



“Sono convito – ha commentato l’organizzatore Vincenzo Piroddu – che questa kermesse musicale sia la giusta vetrina per le nuove leve della canzone Sassarese”.



La giuria del Festival era composta da Gavino Ruggiu, Simonetta Locci e Piero Concu.