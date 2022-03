Aou Sassari. Il 25 marzo la festa della Santissima Annunziata

Nel rispetto della normativa anti Covid, gli ingressi saranno contingentati.













Si celebrerà il 25 marzo la ricorrenza della Santissima Annunziata. Dopo due anni dallo scoppio della pandemia, gli operatori sanitari e i pazienti potranno tornare in presenza per la festa dell’ospedale civile che ha sempre coinvolto tanti fedeli.Per la ricorrenza, organizzata in collaborazione con la Cappellania ospedaliera, l’arcivescovo di Sassari monsignor Gianfranco Saba, alle 10,30 nella cappella al settimo piano dell’ospedale civile, celebrerà la santa messa che sarà animata dalla corale polifonica “Città di Sennori”, diretta dal maestro Francesco Santino Scognamillo.