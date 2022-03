L’Hermaea Olbia sogna un’altra impresa

Fischio d’inizio mercoledì 23 marzo alle 20.30. Arbitreranno i signori Luca Pescatore e Luca Grassia. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube VolleyballWorld con la produzione di Vybress.















La vittoria di Gara 1, per certi versi inaspettata, ha regalato un’iniezione di entusiasmo e di fiducia. Ma l’Hermaea Olbia tiene i piedi saldi a terra, e si prepara a ricevere la Lpm Mondovì per il secondo atto della serie di ottavi di finale playoff con lo stesso spirito combattivo visto domenica in Piemonte.“Mi aspetto di rivedere il medesimo atteggiamento di gara 1 – afferma il coach delle aquilotte Dino Guadalupi – a cominciare dall’aggressività messa in alcuni fondamentali. È stato soprattutto questo a far pendere l’ago della bilancia dalla nostra parte nei set vinti. Nelle gare secche come questa si cerca di esprimere al massimo le proprie potenzialità di gioco nel minor tempo possibile”.Mondovì resta pur sempre una delle formazioni favorite per il salto di categoria, e arriverà a Olbia con la ferma intenzione di riscattarsi: “Ci aspettiamo un avversario agguerrito – aggiunge il tecnico – Mondovì vorrà senz’altro allungare la serie per disputare la ‘bella’ in casa. Sappiamo che, per limitarle, sarà necessario ancora una volta dare il 100%. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto a muro e in battuta, aggiungendo però anche dell’altro. Possiamo contare su un credito di fiducia scaturito da Gara 1, questo deve rinforzare il nostro atteggiamento e darci ancora più costanza”.L’Hermaea cercherà di sfruttare al massimo il vantaggio del fattore campo e si augura una partecipazione massiccia dei suoi sostenitori e di tutti gli appassionati di volley della Gallura. A tal proposito si ricorda che i biglietti per assistere alla partita sono disponibili sulla piattaforma Liveticket (liveticket.com/hermaeaolbia) e possono essere acquistati anche presso la biglietteria del Geopalace.