Per Eccellenze in Digitale, venerdì webinar della camera di Commercio "SEO e Content Strategy"

Venerdì 25 marzo dalle 11.30 alle 13.00 è in programma un nuovo appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari dedicato al digital marketing. Il tema del webinar camerale sarà il "SEO e Content Strategy - Focus su strategie local e temi di valore per la ripartenza" a cura di Carmine Nigro, Digital Strategist & Trainer. Un incontro che avrà come fulcro l’innovazione strategica delle imprese in un momento importante come quello del rilancio post pandemico.Il modulo di partecipazione, che consentirà di accedere alle attività, è disponibile sul link: https://forms.gle/5sDGJNmM24CbEtEi7