Abbanoa. Oschiri, riparazione del ramo nord dell'acquedotto Lerno

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

















Le squadre di Abbanoa hanno individuato una dispersione lungo il “ramo nord” dell’acquedotto Lerno, in territorio di Oschiri. L’intervento di riparazione è stato programmato in via d’urgenza per questa mattina: sarà necessario sospendere l’alimentazione al serbatoio di disconnessione di Monte Muvri che alimenta i serbatoi comunali di Oschiri, Tula, Erula e Berchidda.L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte accumulate negli stessi serbatoi, ma in base alla disponibilità di risorsa idrica e all’andamento dei consumi potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni in particolare nelle zone alte dei centri abitati. A lavori conclusi sarà riavviato l’acquedotto e si procederà con le manovre in rete per ripristinare i livelli ottimali dei serbatoi e garantire nuovamente il servizio in maniera ottimale a tutte le utenze.