Comune di Sassari. Momentaneamente sospeso il conferimento dei Raee

Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari comunica che, a causa degli scioperi e dei noti problemi ai trasporti, viene sospeso il ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) all'ecocentro comunale, a domicilio e nelle isole ecologiche mobili di piazzale Segni, Li Punti e Tottubella.I Raee sono apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti (ad esempio frigoriferi, lavatrici, scaldabagni, televisori, computer, elettrodomestici in genere, lampade al neon di grandi dimensioni, condizionatori). Questi rifiuti devono essere spediti nella Penisola per essere trattati e i depositi comunali – proprio a causa degli scioperi dei trasporti su gomma - sono ormai completamente pieni per poterli contenere, in attesa che siano inviati in continente.Resta invece regolarmente consentito il conferimento degli altri rifiuti ingombranti (ferro, mobili, sfalci, ecc), che sono smaltiti e trattati in appositi impianti presenti in Sardegna, pertanto meno soggetti ai disagi legati ai trasporti.Il Comune invita dunque la cittadinanza a tenere i Raee nelle abitazioni per qualche giorno, finché la situazione non si normalizza. Contestualmente ricorda che l'abbandono incontrollato dei rifiuti (vicino ai cassonetti, per strada, nelle cunette o senza differenziare) è perseguibile per legge. Tutto il territorio comunale è sottoposto a videosorveglianza, grazie alle foto-trappole che immortalano e rendono riconoscibili, 24 ore su 24, gli incivili che non rispettano le regole sul conferimento dei rifiuti e il decoro ambientale.Il ritiro dei Raee riprenderà non appena si regolarizzeranno i trasporti verso la penisola.Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800012572 o scrivere ad ambiente@comune.sassari.it .