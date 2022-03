Al Verdi di Sassari star del concertismo internazionale: Oberlinger e I sonatori della Gioiosa Marca

Dopo il grande evento inaugurale che ha registrato 2 sold out portando sul palco del Verdi il grande Arturo Brachetti la stagione prosegue con le star del concertismo internazionale. Venerdì 25 marzo alle 20,30 grande attesa per il concerto di Dorothee Oberlinger acclamata flautista tedesca considerata tra gli esponenti più apprezzati a livello internazionale del suo strumento. Ospite dei più importanti teatri dal 2009 Dorothee è direttrice musicale dell'Arolser Barockfestspiele a Bad Arolsen e ha assunto la carica di direttore musicale del Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, un festival di due settimane con più di 50 eventi che si svolgono nel Castello di Potsdam Sanssouci, dove dirige regolarmente anche proprie produzioni di opera barocca. Dal 2002 collabora come solista con rinomati ensemble e orchestre barocche, tra cui i Sonatori de la Gioiosa Marca che saranno con lei sul palco del Verdi. Nato nella città veneta di Treviso (nota nel Rinascimento come "Marca Gioiosa") l’ensemble i Sonatori de la Gioiosa Marca si dedica da più di 25 anni all’esecuzione di musiche antiche su strumenti d’epoca. Il programma della serata “Vivaldi e la Natura” proporrà una selezione di concerti e sonate del compositore veneziano che traggono ispirazione dalla natura. Vivaldi nelle sue composizioni filtra immagini, situazioni, sensazioni fondendole in un’unica azione musicale. Compositore eccezionale nel panorama settecentesco Vivaldi si libera delle forme schematiche tardo barocche per ricreare una “musica della natura” che descrive una stagione dell’anno, uno scenario naturale, un elemento spaziale, uno stato notturno, delle voci zoomorfe. Tra i brani in programma “La Pastorella" - Concerto RV 95 in Re maggiore per flauto dolce, 2 violini, violoncello e b.c. “La Tempesta di Mare” - Concerto RV 433 Op.X n°1 in Fa magg.per flauto, archi e b.c. Allegro- Largo-Presto . “La Notte” - Concerto RV 104 in Sol minore per flauto dolce, 2 violini, violoncello e b.c. “l Gardellino" - Concerto RV 428 Op X n° 3 .