A Borutta sabato e domenica le Giornate Fai

Il percorso permetterà ad adulti e bambini di scoprire tra tipologie di porte, ornamenti e palazzi la storia della comunità sviluppatasi attorno al monastero di Sorres.















Le Domus de Janas a nord del paese raccontano di un passato lontano risalente al pre-nuragico. La prima volta però che Borutta viene menzionata nei testi è nel 1100 con il nome di Gruta. La Grotta Ulari era infatti il primo rifugio risalente all'epoca pre-nuragica e da quel rifugio la popolazione è poi rimasta stanziale attorno alla piana di Sorres prendendo in seguito il nome di Borutta.Da qui partirà l'Itinerario nel Borgo a cura di Salvatore Ferrandu per le Giornate Fai di sabato 26 e domenica 27 marzo. Un itinerario che racconta di un passato medievale, con tracce di periodo ottocentesco, ma che affonda radici nel romanico.È di epoca romanica infatti la chiesetta più antica di Borutta Santa Croce, modificata negli anni che raccontano infatti il passaggio alle epoche successive.Ma Borutta conserva anche il portone più antico del Meilogu: risalente al 1778 il portone della chiesa di Santa Maria Maddalena è ancora in bella mostra a raccontare la storia della comunità.Ci sono poi in due abitazioni le decorazioni del 1500 di tipo gotico, chiamate Fiammelle Catalane e in altre "sos puddos" mensole in ferro posizionate sopra le porte o le finestre per soleggiare i prodotti della campagna e poi utilizzate per arazzi e tappeti ornamentali durante le feste e le processioni.