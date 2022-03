Sassari. Venerdì all'Emiciclo Garibaldi “Usa la TESTa on the road” per test HIV e Sifilide

Non è necessaria la prenotazione ma verrà considerato l'ordine di arrivo.

















“Usa la TESTa on the road” continua la sua azione di screening anonimo e gratuito su HIV e Sifilide Venerdì 25 Marzo, dalle ore 17 alle ore 20 all'Emiciclo Garibaldi a Sassari."Usa la TESTa" è un progetto del ClaAS (Comitato Lotta all'Aids Sassari), progetto salute del MOS, che nasce nel 2018 in risposta alla difficoltà di verifica della propria condizione sierologica in forma anonima e gratuita nelle strutture pubbliche.Dopo anni di denuncia e di pressione sulla Direzione sanitaria della ASL/ATS n1 di Sassari, per garantire l'accesso al test per l'HIV, in forma anonima e gratuita, nel rispetto della Legge 135/1991 sull'AIDS, abbiamo deciso di impegnarci personalmente in un servizio che consideriamo essenziale. Infatti il test è oggi il primo vero strumento di prevenzione poiché permette l'immediato accesso alle terapie in caso di positività, riducendo quindi la possibilità di trasmissione, fino ad azzerarla, del virus dell'HIV. Azione in linea con i presupposti di Unaids, agenzia delle Nazioni Unite per la lotta all’HIV/AIDS, con la campagna 90-90-90 che si traduce in: diagnosticare il 90% di tutti i casi di Hiv, assicurare almeno al 90% di tutte le persone diagnosticate l’accesso alle terapie anti-retrovirali e far sì che il 90% di loro raggiunga la soppressione della carica virale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, per raggiungere questo obiettivo, promuove e raccomanda l’accesso e la terapia per le persone che convivono con l’infezione da Hiv attraverso la strategia del “Test and Treat”, che consiste, appunto, nel testare e mettere in trattamento immediato le persone risultate sieropositive. Obiettivi ripresi dal Ministero della Saluta italiano, che li ha rilanciati nel Piano Nazionale di Interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS).L'analisi dei risultati del servizio di test offerti presso la sede dell'associazione, in una stanza appositamente adibita e solo dietro prenotazione, ha evidenziato una bassa affluenza, sintomo di una completa disinformazione sul tema dovuto all'assenza di campagne informative e di sensibilizzazione, mirate sopratutto alla fascia di popolazione che non ha vissuto il periodo del bombardamento mediatico, a tratti anche terroristico, degli anni 90 e 2000 e che oggi non ha alcuna consapevolezza su cosa sia e come si trasmetta l'Aids. Ma soprattutto non sa che non esiste alcuna cura eradicante ma solo di “mantenimento”: le terapie retrovirali inibiscono la replicazione del virus ma non lo eliminano dal corpo, imponendo, alle persone HIV+, l'assunzione quotidiana di farmaci per tutta la vita. Per tale motivo abbiamo pensato che portare i test in spazi pubblici e in luoghi frequentati da giovani di età compresa tra i 15 e 25 anni, ovvero la fascia oggi più colpita, potesse essere non solo strumento sanitario ma anche di informazione e sensibilizzazione. Nasce cosi "Usa la TESTa on the road" servizio di test rapidi, anonimi e gratuiti in piazza a bordo di un camper opportunamente adibito, un'équipe di professionist* qualificati e un gruppo di volontar*, opportunamente formati per poter rispondere a curiosità e domande sul virus e modalità di trasmissione, con il compito di distribuire opuscoli informativi e preservativi. In considerazione della recrudescenza nella nostra città di un'altra malattia Sessualmente Trasmessa, la SIFILIDE, abbiamo ampliato l'offerta con un test di verifica della presenza di anticorpi per la Sifilide, sempre in forma anonima e gratuita.Il servizio è svolto in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive di Sassari e con il supporto economico dell'8x1000 della Chiesa Valdese.