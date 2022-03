Dalla Camera di Commercio di Sassari due borse di studio per un master di primo livello

“Collegare i nostri Candelieri ad altre destinazioni Unesco, valorizzare i territori coinvolti con un nuovo modello di accoglienza turistica e formare nuovi manager del turismo con competenze specifiche è la sfida di questo ambizioso progetto che ci vede protagonisti insieme ad altri 17 enti camerali in Italia. Noi ci crediamo - spiega il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti - perché il turismo rappresenta un elemento fondamentale nel concetto di ripresa e ripartenza della nostra economia”.

















Primo: con la cultura si può fare business. Secondo: è necessario conoscere i percorsi che portino ad una reale valorizzazione del patrimonio culturale di cui il territorio può disporre. Terzo: è fondamentale formarsi.Questi tre postulati sono al centro dell’azione della Camera di Commercio di Sassari -in un quadro sinergico con l’Università di Sassari e nell’ambito delle attività del network Mirabilia- che ha promosso due borse di studio per prendere parte al Master di primo livello in “Management del Patrimonio culturale per lo sviluppo turistico”, ideato per formare operatori nel settore del turismo con competenze specifiche per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei patrimoni culturali.Il percorso è nato dall’impegno congiunto con la Facoltà di Architettura e design dell'Ateneo sassarese (insieme all'Università di Perugia e della Basilicata), e di Mirabilia Network, la rete promossa da Unioncamere e 18 Camere di Commercio, di cui fa parte l’ente camerale di Sassari, che vantano sul proprio territorio luoghi riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità ( a Sassari i Candelieri) , e si propone di fornire le basi culturali, competenze multidisciplinari e tecniche necessarie per formare esperti specializzati in grado di costruire efficaci strategie di gestione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con particolare riferimento ai siti UNESCO patrimonio dell’umanità, che verranno studiati nei vari aspetti culturali (storico-artistici, antropologici, ambientali ed enogastronomici), al fine della loro valorizzazione a scopi turistici.Costituiranno parte integrante del percorso curriculare attività di field project, visite e study tour presso i siti UNESCO compresi nel network Mirabilia e ci sarà la possibilità di svolgere un periodo di stage presso strutture di accoglienza turistica qualificate. Proprio la sperimentazione del “teaching on job” rappresenta un valore aggiunto in grado di consentire l’acquisizione di una significativa formazione teorica da mettere immediatamente a disposizione del settore pubblico (musei, aree espositive, siti archeologici) e privato (strutture ricettive, organizzazione di eventi) con attività esperienziali concrete.“La formazione dei giovani resta un valore imprescindibile per sostenere la crescita e il rilancio del territorio– ribadisce Visconti- e la nostra Camera prosegue su questa linea anche attraverso collaborazioni e percorsi di conoscenza con numerose scuole superiori del territorio. Coinvolgendole ed affiancandole con iniziative ed eventi. Perché il vero patrimonio sono i nostri giovani, che devono essere formati e valorizzati al meglio.”Il Master è aperto a massimo 30 laureati di primo livello provenienti da qualsiasi ambito scientifico-disciplinare e consente l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni saranno impartite nel corso di otto fine settimana. I tirocini si svolgeranno in strutture turistiche del territorio che saranno individuate in accordo con Mirabilia Network, per un totale di 300 ore circa. Ci si può candidare fino al 31 marzo.