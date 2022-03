Dott investe sulla Sardegna e lancia il servizio di monopattini elettrici in sharing ad Alghero

Inoltre, verranno offerte tariffe scontate dedicate ad ordini professionali, aziende del territorio, associazioni locali e studenti, per agevolare e favorire l’adozione di una nuova forma di mobilità, consapevole e sostenibile, abbandonando così l’utilizzo dell’auto di proprietà, in particolare per gli spostamenti del primo ed ultimo miglio.













Dott si aggiudica il bando comunale di Alghero, prima città sarda e dodicesima italiana in cui l’operatore avvia il suo servizio di monopattini elettrici in condivisione. Sull’intero territorio cittadino saranno presenti 80 monopattini utilizzabili in modalità free floating, ossia a flusso libero, con la possibilità di riposizionare il mezzo nelle postazioni di parcheggio dedicate e definite di concerto con l’Amministrazione.I cittadini di Alghero avranno ora un’alternativa 100% green e sicura per gli spostamenti in città: l’azienda leader nel settore della micromobilità urbana offre infatti un servizio di sharing altamente professionale e qualitativo, dotato di un’eccellente gestione tecnologica e manutentiva quotidiana, per garantire agli utenti un’esperienza piacevole ed affidabile. Queste caratteristiche, in aggiunta alla conveniente proposta tariffaria ed alla solidità dei monopattini, sono state le caratteristiche distintive premiate dall’Amministrazione Comunale per la scelta dell’operatore.“Siamo molto felici di aggiungere Alghero alla nostra lista di oltre 40 città europee. Il capoluogo della Riviera del Corallo non sarà l’unica città sarda in cui saremo presenti: infatti siamo già stati selezionati da Quartu Sant’Elena e abbiamo inviato la nostra manifestazione di interesse anche per la città di Cagliari.” – spiega Andrea Giaretta, Regional General Manager per il Sud Europa di Dott – “Questo dimostra il nostro forte interesse nel voler investire sulla Sardegna, regione altamente turistica e attenta allo sviluppo di politiche a favore della mobilità sostenibile, ottime condizioni per svolgere un servizio efficace ed apprezzato. La nostra attenzione non si concentra esclusivamente sulle grandi città, ma anche sui centri di media dimensione, dove i nostri monopattini possono inserirsi perfettamente all’interno dell’offerta di mobilità urbana disponibile per cittadini e turisti nella loro quotidianità.”Come funziona il servizio?Per poter noleggiare un monopattino, è necessario scaricare la app Dott dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.Tutti i monopattini sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h, e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio. Prima che un utente si metta alla guida, inoltre, l'app Dott gli ricorda di usare le piste ciclabili, di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente, avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare.Inoltre, il personale dipendente di Dott effettua sanificazione e manutenzione costante sui mezzi, avvalendosi anche di innovativi sistemi tecnologici e autodiagnostici.Quali sono le offerte per Alghero?In occasione del lancio è attiva da subito l’offerta FREEDOM rivolta a tutti i nuovi utenti, che inserendo il codice sconto nella sezione Promozioni dell’app, potranno effettuare gratuitamente una prima corsa di 20 minuti: il modo migliore per approcciarsi a un mezzo così nuovo per lo scenario urbano!La tariffa base calcolata sui secondi di utilizzo è di 0,25€ al minuto, senza nessun costo di sblocco, alcuna durata minima della corsa, né altri costi nascosti.In aggiunta sono numerose le offerte vantaggiose, selezionabili comodamente dal menu in app alla voce “Acquista un Pass”:- 1 corsa forfait: permette il noleggio di un veicolo per 1 ora ad un costo calmierato di 2,49€;- Abbonamento giornaliero: ideale per i residenti, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 4,99€, valido per 24 ore;- Abbonamento plurigiornaliero: ideale per i visitatori durante il weekend, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 6,99€, valido per 3 giorni;- Abbonamento settimanale: ideale per turisti, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 9,99€, valido per 7 giorni;- Abbonamento mensile: ideale per i fedelissimi, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 24,99€, valido per 30 giorni.