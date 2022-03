Cagliari. Azione collettiva del Codacons contro il caro-carburante a favore dei cittadini

Tutti i cittadini possono inoltre segnalare i distributori che non hanno ridotto i prezzi alla pompa e non hanno applicato il taglio delle accise di 25 centesimi al litro, inviando foto e segnalazioni all’apposita linea Whatsapp 063728667.

























Contro il caro-carburante parte a Cagliari la prima azione collettiva del Codacons volta a far ottenere a cittadini e imprese il risarcimento del danno subito a causa delle speculazioni sui prezzi di benzina e gasolio.Come noto la Procura di Cagliari, a seguito di esposto presentato dal Codacons, ha avviato una indagine per verificare possibili illeciti alla base dei rincari spropositati dei listini alla pompa che hanno portato nelle ultime settimane benzina e gasolio a costare il 50% in più rispetto allo scorso anno – spiega l’associazione – Rialzi non giustificati né dalle quotazioni del petrolio, né da tagli nelle forniture presso i distributori, e che potrebbero essere stati alimentati da speculazione a danno dei consumatori.Per tale motivo il Codacons ha pubblicato oggi sul proprio sito internet il modulo attraverso il quale tutti i cittadini residenti a Cagliari proprietari di automobili e tutte le imprese della provincia che operano con i carburanti possono costituirsi parte offesa nell’inchiesta aperta dalla Procura, primo passo per chiedere e ottenere un risarcimento dei danni qualora dalle indagini della magistratura dovessero emergere illeciti.Attenti ai falsi. Il Codacons mette poi in guardia consumatori e giornalisti da alcune piccole unioni dei consumatori che in queste ore si starebbero intestando la paternità dell’esposto contro il caro-benzina presentato dall’associazione e dal quale sono nate le indagini della Procura. Ricordiamo che l’unica inchiesta in corso a Cagliari e in altre città italiane è quella scaturita dall’esposto Codacons inviato ad Antitrust e 104 Procure della Repubblica per manovre speculative su merci, truffa e aggiotaggio, ed invitiamo consumatori e imprese a prestare attenzione e utilizzare la modulistica Codacons per far valere i propri diritti.Il modulo di costituzione parte offesa è scaricabile al seguente link: