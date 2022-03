Sorpreso alla fermata dell'autobus mentre doveva essere agli arresti domiciliari, arrestato 43enne

Ieri pomeriggio a Sassari, sulla SP 132, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Sassari, hanno arrestato un ittirese di 43 anni pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari. Gli agenti, in normale servizio di pattuglia, hanno visto l'uomo che tranquillamente attendeva la'utobus presso la fermata sulla strada SP 132. L'uomo è stato subito riconosciuto dagli agenti e arrestato. Espletate le formalità di rito, è stato accompagnato in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza per direttissima.