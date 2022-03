Fondazione di Sardegna. Si chiude la prima fase del progetto Intrecci

Attraverso il progetto “Intrecci” finanziato dalla Fondazione di Sardegna che vede partner Confartigianato Sassari e Gallura, Gal Anglona Coros, si vuole contribuire al rafforzamento della visibilità del territorio e delle sue produzioni attraverso un processo di innovazione del sistema locale ed il suo potenziamento in nuovi mercato obiettivo, mediante l’adozione di nuovi sistemi tecnologici e logistici. Si vuole inoltre rispondere alle esigenze di molti enti locali interessati a rafforzare e diffondere iniziative territoriali utili alla crescita del sistema territorio, accrescendo la visibilità e la capacità attrattiva di eventi attualmente fruiti solo da una componente locale.













Il progetto “Intrecci”, realizzato grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna, completa l’ azione di marketing territoriale rivolta agli operatori dell’artigianato e alle aree in cui operano, grazie alla collaborazione con i partner territoriali Confartigianato e GAL Anglona Coros. E’ stato infatti avviato il popolamento della piattaforma con l’adesione di un primo gruppo di artigiani nonché il percorso per l’indicizzazione della stessa che ha registrato l’interesse di altri operatori di differenti tipologie merceologiche, che a breve vedranno il loro profilo aziendale promosso sul web attraverso azioni di web marketing e accordi con sistemi di e-commerce già noti ad un selezionato pubblico di utenti/consumatori.Nei giorni scorsi si è tenuto a Tergu l'evento conclusivo nel quale è stato esposto il percorso del progetto che ha visto la creazione della piattaforma www.intreccidisardegna.it (e- marketplace) che contribuirà al potenziamento e all’innovazione dei sistemi locali con un supporto che agevola lo sviluppo tecnologico del territorio. Tale strumento innovativo consente di esportare virtualmente conoscenze e informazioni sulle peculiarità del mondo culturale e ambientale presenti in tutto il territorio regionale, uniti alle eccellenze produttive del settore artigianale agroalimentare e turistico. Hanno presentato il progetto le responsabili di “Ideas in Corbula”, Tiziana Ponzetto e Ornella Porcu, insieme al direttore del Gal Anglona Romangia, Simone Campus.“Si tratta di un percorso di adesione che prevede l'ingresso volontario e gratuito delle aziende - è stato detto nel corso della presentazione dai partner presenti- che con modalità operative tipiche delle reti territoriali oltre a diffondere un'immagine più competitiva dell’isola, favoriranno la promo-commercializzazione delle eccellenze dei singoli territori. In un percorso di crescita e valorizzazione delle produzioni tipiche locali.”L’ obiettivo primario del progetto è l’individuazione delle risorse artigianali prodotte nelle differenti aree territoriali per costituire un panel imprenditoriale di tali produzioni. “Intrecci” intende rappresentare la Sardegna oltre le attrazioni territoriali più note valorizzando le vocazioni produttive e le conseguenti trasformazioni attraverso gli “intrecci” tra materia e sistema produttivo.L’offerta così costruita sarà resa fruibile attraverso la consultazione della piattaforma che ospiterà testimonianze e racconti in video e raccolte fotografiche. Intrecci , nella sua prosecuzione stimolerà anche l’avvio di percorsi sul fronte formativo con azioni sul territorio a beneficio degli imprenditori che vorranno trasmettere le competenze e il know how alle nuove generazioni per dare continuità alle peculiarità produttive della tradizione. Tale obiettivo è condiviso dal presidente del Gal, Gianfranco Satta, che ha invitato le referenti del progetto a proseguire in partnership con il GAL l’azione di divulgazione dell’iniziativa nel corso di altri incontri programmati nel territorio.