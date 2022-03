Comune di Sassari. Pubblicata la graduatoria Reis

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria definitiva per il Reis. Nel rispetto della normativa sulla privacy, gli interessati potranno verificare la propria posizione attraverso il numero di protocollo rilasciato dalla procedura online.La graduatoria risulta costituita da 3 allegati: nel primo sono indicate le 535 domande ammesse perché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Regione Sardegna. Nel secondo sono presenti gli ammessi al beneficio “quota integrazione al reddito di cittadinanza”: riguarda le 33 istanze che hanno dichiarato di percepire il rdc ma nelle soglie minime indicate nell'avviso pubblico; infine l’allegato C contiene l’elenco degli esclusi: 178 istanze che a seguito dell'istruttoria effettuata dagli uffici non possiedono i requisiti previsti dall'avviso pubblico e per ciascuna e' specificata la motivazione.Tutti i richiedenti, ammessi alla misura, saranno contattati dagli assistenti sociali per l'elaborazione di un progetto di inclusione sociale, attività obbligatoria per poter beneficiare del sussidio.Per i nuclei familiari con figli minori i servizi sociali potranno attivare, valutati i bisogni socio-educativi, la dote educativa, consistente in beni e servizi per supportare i nuclei familiari rispetto alle esigenze scolastiche, sportive, culturali dei figli minori.