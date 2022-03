Dalla Regione finanziamenti per i Conservatori di Musica e l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"

Cagliari. Approvato dalla Giunta Regionale un contributo per promuovere e sostenere il funzionamento dei Conservatori di Musica di Cagliari e di Sassari e l'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”. “La Giunta Solinas, ricorda l’assessore Biancareddu, riconosce il ruolo di sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, come sedi dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Istituti che rilasciano titoli equipollenti alle lauree Universitarie e appartengono al sistema della Formazione superiore a livello universitario.”



L'Accademia di Belle Arti di Sassari, prosegue l'Assessore, ha il compito di preparare all'esercizio e allo studio dell'arte, e rappresenta il più elevato livello di formazione artistica dello Stato. Sul piano dell'offerta formativa è articolata in Scuole di primo livello (triennale) e secondo livello (biennale) e di Specializzazione Post Diploma.



I Conservatori di Musica di Sassari e di Cagliari perseguono come fini primari l'elaborazione, la promozione e la diffusione della cultura, la formazione, la specializzazione, nel settore artistico e musicale e la valorizzazione dei beni etnomusicali della Sardegna mediante il libero esercizio dell'insegnamento, della ricerca, della produzione musicale. Per i due Conservatori di Musica di Cagliari e di Sassari è stato stanziato un contributo di 300 mila euro. Mentre un contributo specifico, sempre di 300 mila euro è stato destinato a favore dell'Accademia di Belle Arti di Sassari.



Come criterio di ripartizione del contributo a favore dei Conservatori di Cagliari e di Sassari il numero medio degli studenti iscritti negli ultimi tre anni accademici. Tale criterio sarà ritenuto valido fino ad un'eventuale modifica che dovrà essere approvata dalla Giunta regionale.