Un nuovo centro di servizio per il volontariato in Sardegna

Cagliari. Lunedì 28 marzo alle ore 11, nel salone delle ACLI Sardegna in via Roma n. 173 (2° piano), a Cagliari, si terrà la presentazione del CSV Sardegna alla presenza dell’Ufficio di Presidenza guidato da Lucia Coi. Si tratta di un appuntamento importante perché, dopo 23 anni, cambia la conduzione del Centro di servizio per il Volontariato nell’Isola. La neopresidente Coi illustrerà il programma per il rilancio e la gestione dei servizi di supporto tecnico e formativo di tutti gli Enti sardi del Terzo Settore.