Alla Torres arriva l'attaccante Edgar Cani

Sassari. Dopo una settimana di allenamenti in città e le visite mediche del caso, ora è ufficiale: Edgar Cani è un giocatore della Torres. L'attaccante è già al lavoro, in campo e in palestra, deciso ad impegnarsi per raggiungere la migliore condizione possibile dopo un periodo di inattività.



Cani è giocatore che grazie alla sua esperienza maturata nelle massime categorie del pallone italiano non avrà problemi ad ambientarsi e integrarsi in un gruppo già consolidato e composto da “grandi” di valore e sostanza e una nutrita pattuglia di giovani agguerriti. Un ulteriore soluzione offensiva per mister Greco, da affiancare a quelle già a disposizione.



Albanese di Tirana (1989), Cani in carriera ha collezionato 5 presenze nella serie A italiana e ha vestito la maglia del Leeds in Inghilterra. E ancora: Bari in serie B, Catania, Ascoli, Pescara, Modena e Pisa. Vanta 160 presenze nella seconda serie tricolore. Ha fama di essere un combattente, uno che non si arrende, ed è per questo che dopo aver lottato, nell’ultima annata, con un problema ad un ginocchio, lavora per prepararsi alla sfida della serie D. E della Torres.