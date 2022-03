“Le nostre mani all’unisono”

Al via le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (GEMA)

Dopo due anni di stop, causa Covid, ritornano le “Giornate Europee dei Mestieri d’Arte” (GEMA) progetto internazionale dedicato al valore del “saper fare”. Ideate in Francia per iniziativa dell’INMA (Institut National des Métiers d’Art di Parigi), le “GEMA” si svolgeranno in Sardegna per la terza volta.

Partner del progetto: l’Associazione ArtiManos – Maestri Artigiani della Sardegna, l’Accademia di Belle Arti Mario Sironi e Insight Risorse Umane che dal 28 marzo al 3 aprile presentano all’interno della manifestazione una serie di eventi. Tra questi una mostra collettiva, workshop, sessioni formative e open day dei laboratori artigiani aderenti.



Il “manifesto” delle Giornate europee dei Mestieri d’Arte

Tra le risorse più preziose patrimonio del genere umano c’è un know-how fatto di conoscenze trasmesse di mano in mano di generazione in generazione, fin dagli inizi dell'umanità nelle arti e nei mestieri. La crisi sanitaria del 2020-2021 ha sconvolto profondamente i rapporti tra individui, le “reti” umane sono state sospese. Ora è importante riprendere i contatti interrotti far sì che le mani possano di nuovo stringersi, collaborare conoscere, trasformare e trasmettere. Le mani sono il primo strumento dell'artigiano, il suo metronomo. Punteggiano i ritmi di produzione, passando dallo schizzo al completamento, ingrandendo i materiali, per offrire una creazione armoniosa, un sapiente connubio di tradizione e innovazione.

Per questo le “GEMA” in questa sedicesima edizione coinvolgeranno il pubblico rendendolo partecipe dell’affascinante mondo dei mestieri d’arte artigianali, cercando di dare voce al tema scelto per quest’anno "Le nostre mani all’unisono". Durante JEMA 2022, in tutti i territori coinvolti e in tutte le lingue, i professionisti delle arti e dei mestieri e del patrimonio vivente racconteranno la loro passione con una voce, una mano, all'unisono.



ArtiManos. Centro pilota I.S.O.L.A. di Oristano. 28 marzo – 3 aprile

Sarà l’Associazione ArtiManos a dare il via ai lavori il 28 marzo con una serie di attività che proseguiranno sino al 3 aprile nei locali della CMA - Centro pilota I.S.O.L.A. di Oristano. Evento clou: la mostra collettiva dal titolo “Le nostre mani all’unisono – GEMA 2022” che presenterà al pubblico opere artigiane inedite, espressione dei mestieri d’arte della Sardegna. Sono previste anche dimostrazioni pratiche al pubblico di diverse fasi della lavorazione artigiana.



Centro Risorse ArtLab Accademia Sironi Sassari 31 marzo e venerdì 1° aprile

Le attività proseguiranno a Sassari al Centro Risorse ArtLab dell’Accademia di Belle Arti giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile con eventi (workshop e sessioni formative) che prevedono la partecipazione di artigiani, consulenti, formatori, studenti dell’Accademia e studenti dei licei artistici del comprensorio sassarese.

Due le tipologie di workshop proposte: sessioni dimostrative di applicazioni innovative permesse da macchinari tecnologicamente avanzati rivolte a vari settori dell’artigianato artistico sia per la produzione e la sperimentazione che per la proposizione al mercato (a cura dei tecnici dell’ArtLab e del ceramista Andrea Salvatori di Faenza).



Saranno proposti inoltre workshop collaborativi a cura di “Insight Risorse Umane” che metteranno in contatto artigiani, studenti e giovani laureati nel settore artistico con l’idea di cooperare alla creazione di moduli applicativi di storytelling applicati alle realtà del mercato artigianale artistico. Saranno presenti gli artigiani Graziano Viale “Safir” di Cabras, Luca Congia di San Gavino Monreale e Rosalba Piras di San Vero Milis.

Sempre a cura di “Insight Risorse Umane” sarà proposta inoltre una sessione formativa sulla creazione d’impresa artigiana rivolte a giovani studenti e disoccupati con l’aspirazione di avviare un percorso imprenditoriale autonomo e dare continuità alla tradizione artigiana sarda.



Le GEMA 2022 proseguiranno sabato 2 aprile e domenica 3 aprile con Open day dei laboratori artigiani aderenti dell’Associazione ArtiManos. I laboratori saranno aperti al pubblico per accogliere i visitatori e offrire loro visite guidate, attività didattiche ed esperienziali, conversazioni con i Maestri artigiani, in un viaggio alla scoperta del mondo dei mestieri d’arte, dove le tradizioni del territorio si sposano alla ricerca contemporanea.



Sito ufficiale della manifestazione

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/

News sito ufficiale eventi in Sardegna

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/europe/expositions-et-evenements-en-sardaigne