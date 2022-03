Ad aprile la prima mostra regionale dell'Asino sardo

Il giorno 9 giungeranno nell’area del galoppatoio gli asini iscritti al concorso e nella stessa giornata saranno aperti un mercato di arieti di razza Sarda nonché gli stand degli espositori. Domenica 10 aprile dalle ore 10 avrà luogo la valutazione morfologica che incoronerà il primo vincitore regionale di asino di razza Sarda.





Nell'immagine: un gruppo di asini in Gallura, foto di Daniela Piras



Fervono i preparativi per la prima mostra regionale dell’Asino di razza Sarda iscritto al libro genealogico organizzata dal Comune di Ittireddu, ANAREAI (Associazione Nazionale Razze Equine ed Asinine Italiane), AARSardegna, Agris Sardegna e Associazione Ippica Ittireddese che avrà come cornice il galoppatoio comunale in località Sos elighes.La manifestazione si aprirà l’8 aprile alle 10,30 con un convegno dal titolo “L’asino Sardo: prospettiva di valorizzazione e salvaguardia” che si svolgerà nella biblioteca comunale e che, dopo i saluti del Sindaco di Ittireddu, Franco Campus, del Presidente AARSardegna, Luciano Useli Bacchitta, e del Presidente ANAREAI, Luca Marcora, vedrà le relazioni di Prof.ssa Wilkens Barbara – Docente di Archeozoologia - Università degli Studi di Sassari, Dott. Matteo Vasini – direttore ANAREAI, del Dott. Raffaele Cherchi dell’Agenzia AGRIS, della dott.ssa Maria Grazia Cappai e del Prof. Eraldo Sanna Passino dell’Ospedale Didattico Veterinario - Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Sassari, della Dott.ssa Veronica Spanu – Ass. Culturale e di Promozione Sociale “Asini si nasce … e io lo nakku – Gallura”, del Dott. Antonio Mazza – Asinamento e del Dott. Giuseppe Pirisi – Banco di Sardegna mentre le conclusioni saranno affidate all’On.le Piero Mailei presidente della V commissione del Consiglio regionale. Moderatore il direttore AARSardegna Aldo Manunuta.