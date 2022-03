RWM S.p.A: rinvio a giudizio dei vertici, l'associazione "Progresso Sostenibile" esulta

“Non ho mai ritenuto giusto che nella mia amata terra, la Sardegna, venisse imposto sempre il ricatto del lavoro in cambio della devastazione dell'ambiente e della salute dei cittadini sardi. Soprattutto quando ogni volta vi era immancabile ”allegro” benestare dei politici sardi “compiacenti” (chissà poi in cambio di cosa… magari in cambio di 4 appartamenti o voti elettorali di scambio? Come nel recente caso del consigliere regionale Valerio De Giorgi? )", dichiara la Dr.ssa Giulia Moi, ex europarlamentare e presidente dell’Associazione Progresso Sostenibile.

“Per questo motivo, prosegue Moi, quando la fabbrica di esplosivi e ordigni bellici RWM - Italia S.p.A. fece gli ampliamenti dello stabilimento, con la mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale, con la trasgressione della normativa urbanistica, paesaggistica e ambientale, con il mancato rispetto della convenzione di Aarhus e della Direttiva Seveso, ma autorizzato dalla Regione Sardegna, non potei fare a meno di rispondere alla richiesta di aiuto da parte dei cittadini e delle numerose associazioni della zona.”, continua la Moi “Andava tutelato il lavoro della Sardegna e i lavoratori con proposte e progetti di riconversione della fabbrica. Allo stesso tempo doveva essere tutelato anche l’ambiente e la salute dei cittadini sardi. Fu così che fin da subito, cercai di risolvere il problema portando ai più alti livelli istituzionali del Parlamento europeo a Bruxelles, e dell'ONU a New York la voce del popolo sardo e della mia amata terra, la Sardegna.”



“È con grande gioia e soddisfazione, dopo tanto lavoro fatto negli anni, che ieri finalmente la RWM-Italia S.p.A. è stata rinviata a processo con un capo di imputazione contenente almeno 30 violazioni di normativa edilizia e ambientale. Finalmente. Un grande risultato per la Sardegna. Dopo tanto mio lavoro alla fine anche la procura di Cagliari si è mossa e ieri finalmente è stato chiesto il rinvio a giudizio dei vertici della fabbrica di armi RWM e alcuni funzionari comunali coinvolti nel progetto di ampliamento nel quale imputati di almeno 30 violazioni di normativa edilizia e ambientale, oltre all’accusa di falso.”

Oltre all’AD della RWM, Fabio Sgarzi, e i tecnici incaricati dall’azienda di redigere i progetti di ampliamento, al processo ci andranno anche i funzionari dello sportello unico per le attività produttive dei Comuni di Iglesias e Domusnovas, che avevano rilasciato le autorizzazioni per espandere l’impianto. Questi permessi vennero bocciati dal Consiglio di Stato nel novembre 2021.

Dall’indagine svolta dagli inquirenti emerge un sistema di violazione continua delle norme a tutela dell’ambiente con la complicità delle amministrazioni, soprattutto relative all’espansione dello stabilimento avvenuta tra il 2017 e il 2019.

L’udienza preliminare si svolgerà il 29 giugno. “Io e l’Associazione PROGRESSO SOSTENIBILE, saremo lì per tutelare la Sardegna".









La dottoressa Giulia Moi, presidente dell'associazione "Progresso sostenibile" commenta la notizia relativa al rinvio a giudizio della dirigenza della RWM-Italia S.p.A. Il capo di imputazione contiene almeno 30 violazioni di normativa edilizia e ambientale: