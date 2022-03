Cade il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene sconfitto per 1-3 dal Real Monterotondo Scalo

Cade il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene sconfitto per 1-3 dal Real Monterotondo Scalo, al termine di un match combattuto e giocato a testa alta dai biancocelesti.



I ragazzi di mister Giorico partono forte e si rendono subito pericolosi con Palmas dopo 7’. Cinque minuti dopo, cross di Zecchinato, che trova la testa di Palmas, ma l’attaccante castellanese non riesce a colpire bene la palla. Al 19’ Palombi non controlla bene il passaggio del compagno, recupera palla Riccucci, poi Svidercoschi serve in contropiede Tilli, che firma la rete del vantaggio laziale: 0-1. Nel corso del primo tempo il Sassari Calcio Latte Dolce ci prova in più di un’occasione, ma il Monterotondo riesce a difendere il risultato e va al riposo avanti 0-1.



Nel secondo tempo parte bene il Real Monterotondo Scalo e i laziali con Svidercoschi si portano sullo 0-2. Mister Giorico inserisce forze fresche per provare a riprendere la partita e il Sassari Calcio Latte Dolce va vicino al gol: tiro di Nurra, resping male Del Moro, ma Cannas sulla respinta non inquadra la porta. Al 73’ Zecchinato prova la giocata in rovesciata, ma la palla termina a lato. All’87’ 0-3 del Monterotondo Scalo: dopo la rimessa dal fondo di Del Moro, Carosi serve Capuano, che in contropiede supera Carboni e realizza la terza rete dei laziali. Nel recupero sugli sviluppi di un calcio di punizione, traversa di Gianni, sulla respinta si avventa Bartulović e il centravanti sloveno realizza la rete del definitivo 1-3.



Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Salvaterra, Cabeccia, Medico (12’ st Bartulović), Di Marco; Bilea (1’ st Pireddu), Gianni, Palombi (12’ st Nurra), Cannas (34’ st Grassi); Palmas, Zecchinato (39’ st Altea). A disposizione: Casillo, Cassini, Marcangeli, Mudadu. Allenatore: Mauro Giorico.



Real Monterotondo Scalo: Del Moro; Pasqui (19’ st Calisto), Albanesi, Esposito; Potenziani (40’ st Carosi), Meledandri, Santi, Riccucci (41’ st Sganga), Sansotta; Svidercoschi (37’ st Capuano), Tilli (14’ st A. Albanesi). A disposizione: Faraglia, Baldassi, Balestra, Ouedraogo. Allenatore: Fabrizio Paris.



Marcatori: 19’ Tilli (RMS), 52’ Svidercoschi (RMS), 87’ Capuano (RMS), 93’ Bartulović (SLD)



Ammonizioni: Palmas (SLD), Gianni (SLD), Albanesi, Del Moro



Recupero: pt 1’, st 5’