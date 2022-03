Continua online la campagna di raccolta firme per la proposta di legge sul salario minimo

"Siamo molto soddisfatti dell'interesse mostrato dalla cittadinanza algherese e dei comuni limitrofi - ha affermato Stefania Rassu, portavoce del comitato - e del sostegno che abbiamo avuto dalle altre forze politiche durante tutta la campagna. In soli tre giorni abbiamo raccolto più di 200 firme. Segno evidente che la questione di una giusta retribuzione è ampiamente sentita. Come ha affermato Pippo Civati, "c’è un patto sociale che si è strappato, da qualche anno si scambiano i diritti per privilegi" e tutti ne hanno ormai preso coscienza anche perché l'emergenza sanitaria in corso lo ha reso ancora più evidente. Noi crediamo fortemente che la definizione di un minimo salariale per legge possa essere la soluzione. Per questo rinnoviamo l'invito a firmare online o, per chi si trova a Cagliari, a raggiungere uno dei nostri banchetti che saranno in piazza Costituzione tutti giovedì a partire dalle 17:00 sino al 7 aprile. Ogni firma è importante."

















L'ultimo banchetto per la raccolta firme organizzato dal comitato sassarese "Antonio Gramsci" di Possibile si è tenuto sabato scorso ad Alghero ma la campagna continua online sul sito del partito guidato da Beatrice Brignone.Chiunque sia interessato a firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo potrà farlo al seguente indirizzo: https://www.possibile.com/salariominimo/Allo stesso indirizzo potranno essere visionati il testo della proposta, che consta di otto articoli, e le motivazioni che hanno spinto Possibile a redigerla.