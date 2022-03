Tissi investe sull'efficientamento degli immobili pubblici e dell'illuminazione cittadina

L’Amministrazione di Tissi continua ad investire sull’efficientamento e sulla riqualificazione dei servizi pubblici. Dopo aver affidato l’appalto per la concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici ed elettrici, del servizio manutentivo degli impianti idrici sanitari e dei gruppi di pressurizzazione antincendio degli immobili del comune di Tissi, attraverso un partenariato pubblico privato (PPP), società ENGIE, specializzata nel ramo dell’efficienza energetica, in questi giorni sono partiti i lavori di sostituzione di tutte le vecchie armatura stradali con i nuovi sistemi di lampade a led, energeticamente performanti e di ultima generazione, permettendo un risparmio energetico pari al 47% , con un contenimento della spesa pubblica considerevole. Con una durata contrattuale di vent’anni, Tissi investe sull’efficienza energetica abbattendo i costi, riducendo l’inquinamento atmosferico e luminoso, e dotando la città di 472 nuovi impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili. Risparmi che potranno essere reinvestiti sia negli impianti stessi sia per altre esigenze. Oltre agli interventi citati e riferiti all’ illuminazione pubblica, il programma degli interventi riguarda anche gli immobili comunali quali scuole, biblioteca, palestra, struttura ex ma, bocciodromo, per citarne qualcuno. All’interno degli immobili sono previste opere sugli impianti termici e di climatizzazione, adeguamento normativo e realizzazione ed implementazione dei sistemi di regolazione climatica sugli impianti di illuminazione con riqualificazione dei sistemi esistenti a fluorescenza, con nuovi sistemi a led, predisposti per il controllo presenze e la regolazione in base agli apporti di luce solare. E’ prevista anche la realizzazione di nuovi sistemi fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo modo, spiegano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore ai lavori pubblici Gionni Deledda, prosegue l’ azione amministrativa improntata alla riduzione delle emissioni e dei consumi energetici. Questo intervento va a sommarsi infatti agli altri già attivati sul tema della sostenibilità ambientale dall’ amministrazione Budroni: progetti di efficientamento energetico della vecchia casa comunale, dell’attuale comune, l’installazione di due impianti fotovoltaici, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. “Siamo tra i primi comuni in Sardegna- ricorda il sindaco- ad aver aderito al Paes, il piano di azione delle energie sostenibili che nei prossimi vent’anni ci permetterà una pianificazione che mira all’abbattimento di C02 in una quota superiore alle misure del protocollo di Kyoto. L’obiettivo è anche quello di abbattere gli attuali consumi di energia elettrica contribuendo sensibilmente a contenere le spese comunali. Si tratta di un progetto- conclude Budroni- che ci consentirà di ridurre i consumi e i costi, offrire un servizio efficiente e che punta a migliorare la qualità della vita del cittadino. Proprio grazie al sistema di localizzazione immediata, gli interventi potranno essere tempestivi.” Oltre al risparmio sui consumi, i benefici vengono calcolati anche sulla riduzione delle emissioni di Co2. Inoltre, con il nuovo sistema di gestione verrà garantito l’aumento del tempo di vita di ciascuna lampada e apparecchiatura, la riduzione dei costi per il personale dedicato alla manutenzione, il risparmio dei materiali, grazie a interventi mirati, ed il risparmio sul costo dell’organizzazione generale del servizio.Verrà istituito un apposito numero verde: 800 510 315, numero dedicato ai servizi previsti nella concessione, a disposizione di tutta la popolazione, attivo 24 ore su 24, al quale i cittadini si potranno rivolgere direttamente e gratuitamente, per segnalare eventuali disservizi e malfunzionamenti. Il nuovo servizio è stato presentato nei giorni scorsi dal Sindaco GianMaria Budroni, dall’assessore ai Lavori Pubblici Gionni Deledda e dal Project Manager della Engie Servizi Spa Sebastiano Saba. Alla chiamata del cittadino risponderà un operatore che, dopo aver raccolto generalità e localizzazione, analizzerà la richiesta dell’utente per indirizzare la segnalazione al servizio più adeguato ed alla squadra di operatori reperibili più vicini. La centrale è completamente informatizzata con software che consentono la registrazione e la tracciabilità delle comunicazioni oltre ad un collegamento attraverso telefono cellulare e tablet per la gestione delle segnalazioni. Le chiamate sono gratuite e potranno essere effettuate da telefono fisso o mobile. “L’importanza di questo nuovo servizio – sottolinea il sindaco Budroni - va nella direzione di rendere più agevole e fruibile l’accesso ai servizi. L’impegno è stato preso fin dal nostro insediamento. Con il nuovo numero verde, abbiamo concentrato in un’unica porta di accesso le richieste di assistenza e pronto intervento. Auspico che questo servizio possa garantire sostegno, uniformità e trasparenza per tutti i cittadini”.