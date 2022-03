Wizz Air. Inaugurata la nuova rotta Cagliari - Milano Malpensa

Atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, Wizz Air ha già trasportato a bordo dei propri aerei oltre 40 milioni di passeggeri da e per l'Italia sulle sue oltre 200 rotte da 25 aeroporti italiani.



















Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile d’Europa, il 27 marzo ha inaugurato il suo primo volo Cagliari - Milano Malpensa.La nuova rotta, nata dall’esigenza di garantire un’ulteriore collegamento verso le Isole maggiori grazie a voli con frequenza giornaliera, va a integrare ulteriormente la rete domestica di Wizz Air in Italia.I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.