"My Ladies Rock" al Teatro Comunale di Sassari

Durata 75 minuti senza intervallo

. Se, come si dice, la Storia è scritta dai vincitori, la Storia del Rock non fa eccezione. In questo caso, si racconta di uomini detentori di un potere ancestrale che faticano a condividere. E così, in modo da scardinare le porte del Rock, le prime donne che si affacciarono a questo mondo non ebbero altra scelta se non osare, demolendo l’immagine a cui erano relegate. Non tutte le donne che tentarono di farlo ebbero successo. Coloro che riuscirono a salire sul palco fecero del loro meglio per restarci, come Brenda Lee, Aretha Franklin, Janis Joplin, Patti Smith e le loro eredi, concedendosi il diritto di essere chi volevano essere, a costo di eccessi, con le proprie voci, i propri corpi, il proprio modo di vivere e persino gettandosi in un gioco di ruoli.Le donne del Rock hanno fatto molto di più che portare un rinnovamento sul palcoscenico: hanno scosso le società occidentali con rabbia e coraggio, facendo esplodere le costrizioni di genere ormai troppo strette, e permettendo così anche a gli uomini di giocare con la propria femminilità, da Mick Jagger a David Bowie, a Lou Reed.racconta la storia di un rock meno esposto alla gloria di quella degli uomini ma altrettanto fertile, e persino più emozionante, così legata come fu alla battaglia per i diritti delle donne, ancora ben lontana dall’essersi conclusa.Dall’inizio degli anni 80, il coreografo Jean-Claude Gallotta si impone come pioniere della cosiddetta “nouvelle danse”. E’ all’origine del primo Centre Chorégraphique National che guida dal 1984 al 2015. La sua è una danza giocosa e piena di energia, costruita in modo complesso e fantasioso che permette ai suoi interpreti di mettere in mostra la propria capacità di improvvisare ed il proprio talento. La sua prima creazione nel 1981, Ulysses, gioca con i codici della danza classica senza distruggerli. L’opera gli è valsa il riconoscimento internazionale. Attualmente, il suo repertorio consiste in ben 80 coreografie. Dal 2015, è autore associato al Theatre du Rond Point (Parigi).La compagnie Jean-Claude Gallotta riceve il sostegno del Ministère de la culture - Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, della Région Auvergne-Rhône-Alpes, del Département de l’Isère e per le attività sul territorio dalla Municipalità di Grenoble.venerdì 1 aprile – ore 21 – Teatro Comunale – Sassarisabato 2 aprile – ore 20.30 (turno A) e domenica 3 aprile – ore 18.30 (turno B) - Teatro Massimo – CagliariSotto le insegne della Stagione di Danza 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna