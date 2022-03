Sassari,Palazzo Ducale si tinge di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

Comunicato a cura dell'associazione Angsa Sassari





Accendere una luce sull’autismo. Mantenere viva l’attenzione su un disturbo sempre più frequente e talvolta ignorato da chi dovrebbe prendersene carico. Il disturbo dello spettro autistico si manifesta in età precoce (tra i 18 e i 36 mesi) e spesso si manifesta con difficoltà legate all’interazione e comunicazione sociale e con la presenza di interessi limitati e comportamenti ripetitivi.Le ultime stime fatte dall’Istituto Superiore di Sanità rivelano che in Italia il disturbo dello spettro autistico colpisce 1 bambino ogni 77 e in generale circa 400 mila persone. In Sardegna le cose non vanno meglio: le cifre sono intorno alle 10 mila persone affette da questo disturbo.Una situazione resa ancora più drammatica a causa delle lunghe liste d’attesa per la presa in carico dei piccoli pazienti autistici, per tutti i ragazzi che sono stati dimessi perché hanno compiuto i sedici anni di età poiché le istituzioni regionali hanno ridotto drasticamente il fondi per i centri di riabilitazione, per tutte le persone autistiche che hanno compiuto i 18 anni e per le quali il servizio sanitario nazionale non offre un’assistenza e terapie adeguate e che solo raramente costruisce insieme alle famiglie un progetto di vita e una presa in carico globale.Pper questi motivi che anche quest’anno l’Angsa Sassari, associazione genitori persone autistiche, ha organizzato una serie di iniziative in occasione delGiornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, per sensibilizzare e informare i cittadini sui disturbi dello spettro autistico.“Illuminalo di blu”. Il 2 aprile l'Associazione aderisce alla campagna internazionale di Autism Speaks (organizzazione mondiale di promozione della ricerca sull'autismo) “Illuminalo di blu” (Light it up blue). I monumenti di molte città italiane e del mondo saranno illuminati di blu, il colore dell’autismo. A Sassari saranno illuminati di blu il palazzo Ducale del Comune di Sassari, il palazzo Bompiani sede della Direzione generale dell’AOU di Sassari, la Chiesa del Rosario del Comune di Osilo, il palazzo Baronale del Comune di Sorso e il palazzo comunale di Banari.