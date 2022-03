Poste Italiane: torna in Provincia di Sassari l'educazione finanziaria online per tutti

Per registrarsi e partecipare gratuitamente al webinar basta cliccare sul seguente LINK https://www.posteitaliane.it





Il 31 marzo i cittadini della provincia di Sassari potranno partecipare al primo appuntamento del nuovo ciclo di nove incontri di Educazione Finanziaria dal titolo “La gestione del budget familiare”.Gli incontri aperti a tutti si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live, per tutta la durata dell’evento i partecipanti potranno interagire via chat con i relatori e con lo gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.Durante la sessione del 31 marzo, dalle 18:00 alle 19:00, gli esperti di Poste Italiane tratteranno la tematica del budget personale e familiare proponendo soluzioni per gestire correttamente le entrate e le uscite mensili, ridurre gli sprechi e organizzare al meglio le risorse disponibili. Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, ciascun esperto fornirà ai partecipanti indicazioni concrete per risparmiare, proteggersi dagli imprevisti e compiere scelte economiche consapevoli e responsabili.Nei prossimi mesi sono previsti altri otto appuntamenti che tratteranno tematiche altrettanto fondamentali per la corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di ciascun cittadino che voglia accrescere le proprie competenze e gestire il proprio futuro economico.Anche questa nuova iniziativa di Educazione Finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.