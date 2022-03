Trionfo della Sardegna all'Ercole Olivario, il Bio DOP Sardegna di Accademia Olearia sale sul podio

L’olio Biologico DOP dell’azienda sarda Accademia Olearia continua a stupire, a pochi giorni dagli importanti riconoscimenti del Concorso Monocutilvar Olive Oil che l’hanno visto come il più premiato della sua categoria, l’Olio Extra Vergine Biologico DOP è risultato un’altra volta vincitore, ottenendo la medaglia di bronzo nella categoria DOP/ IGP Fruttato Medio alla XXXesima edizionedell’Ercole Olivario, l’importante concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane.La giuria capitanata dal capo panel Alfredo Marasciulo e composta da 16 degustatori professionisti provenienti da tutte le regioni italiane partecipanti al concorso, ha assegnato le seguenti caratteristiche al Biologico DOP Sardegna: Fruttato verde di media intensità con sentori erbacei e floreali, al palato note di mandorla verde, carciofo ed erbe aromatiche completano il profilo aromatico. Amaro e piccante di media intensità in equilibrio tra loro, ottima armonia e persistenza.«Siamo particolarmente entusiasti-commenta la famiglia Fois- quest’anno gli oli finalisti nella XXXesima edizione dell’Ercole Olivario erano 110, di questi solo 12 erano le etichette sarde presenti, e ben 4 hanno raggiunto il podio. Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questa medaglia con il Biologico Dop Sardegna, in quanto rappresenta un metodo di produzione in linea con i nostri principi, fondati sul rispetto della natura senza lo sfruttamento intensivo. Per noi ricevere questo premio, affiancati da altre tre aziende sarde, ci ha riempiti di gioia. Desideriamo congratularci con i colleghi dell’azienda Olivicoltori Oliena che hanno ottenuto la medaglia d’oronella Categoria Extravergine Fruttato Medio e, in particolar modo con l’azienda Masoni Becciu e l’azienda Moretti Laura, che oltre ad aver ottenuto rispettivamente il secondo posto nella categoria Extravergine Fruttato Intenso ed il primo posto nella Categoria Extravergine Fruttato Leggero,hanno ricevuto la Menzione di Merito Impresa Donna alle migliori imprese femminili».