Sabato il convegno sulla prevenzione del tumore al seno presso la Camera di Commercio di Sassari

Riceviamo e pubblichiamo la presentazione del Convegno sulla Prevenzione del Tumore al seno organizzato dall'Associazione Culturale Donne+Donne che si terrà a Sassari sabato 2 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 13 alle 18 presso la sala convegni della Camera di Commercio di Sassari.







"Durante il periodo della pandemia, ci siamo chieste se al pari nostro, anche alle categorie dei cosiddetti “Invisibili” fossero garantiti gli stessi diritti alle cure e ai controlli, come previsto dalla CONVEZIONE ONU e dalla CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO, nata nel 2002, all’art. 8 che sancisce il DIRITTO ALLA DIFFERENZA

L’associazione a conclusione del convegno, intende pubblicarne gli atti con finalità di divulgazione e informazione, attraverso i canali degli istituti scolastici superiori e universitari, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni verso temi e problematiche spesso da loro ignorati."













Analizzandole, vuoi per ignoranza delle problematiche, vuoi per la mancanza di progetti strutturati e strumenti legislativi, per tutte è emersa in modo drammatico l’ASSENZA DI PERCORSI DEDICATI ALLA PREVENZIONE E ALLE CURE DEL TUMORE AL SENO.L’esigenza di organizzare un convegno scaturisce dal confronto/ascolto della persona per garantire alle categorie individuate il diritto alla prevenzione, cura e controlli, in percorsi dedicati. Per tanto, nasce l’urgenza di METTERE AL CENTRO LA PERSONA che ci consenta di comprenderne appieno le necessità. L’esperienza sul campo acquisita in questi anni, quella artistico-professionale e il know-how, ci consentono di individuare e utilizzare i mezzi artistici a nostra disposizione per dare corpo al progetto stesso.Scevre da ogni tipo di giudizio e pregiudizio, VOGLIAMO cogliere l’aspetto saliente necessario a rappresentare al meglio l’esigenza di ognuna e comunicarlo pubblicamente, con l’auspicio che anche dal Convegno nasca una Rete necessaria a sostenere attivamente le problematiche di ognuna delle “categorie” rappresentate.Il Convegno è il primo step di un progetto più ampio che si svilupperà dopo l’ascolto e il confronto sulle problematiche inerenti i seguenti gruppi:- Giovani donne idealmente dai 18 ai 25 anni- Donne Migranti- Donne con disabilità fisiche, intellettive e psichiche- Donne Detenute- Persone Transgender- Uomini con tumore alla mammella, ma non monitorati.Saranno invitati, come relatori, i rappresentanti che sostengono le categorie sopra citate, in autodeterminazione o costituiti in associazione. Sono chiamate a partecipare, ovviamente, tutte quelle istituzioni pubbliche e private che per loro natura possono contribuire alla risoluzione delle criticità emerse e duramente sofferte da persone in grave disagio. Avremo, inoltre, la testimonianza coraggiosa e alquanto insolita, riguardo uno dei tabù più scottanti: IL TUMORE AL SENO NEGLI UOMINI.