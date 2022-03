Al Vanni Sanna di Sassari pareggio amaro per la Torres con il Carbonia

Reti: 2’ pt Ruocco (TRS), 32’ pt Lisai (TRS), 38’ st Porru (CRB), 47’ pr Diakite (TRS); 12’ st Murgia (CRB), 39’ st Gjuci (CRB)





Pareggio amaro per la Torres. I sassaresi danno l’impressione di essere in controllo di un match che però alla fine finisce 3-3 con la rimonta di un Carbonia bravo a non perdersi sotto di due reti e capace anzi di trovare i gol del pari (quasi) inaspettato.La Torres aspetta senza fretta né patemi il ritorno di Capitan Gigi Scotto, in recupero post infortunio ma pronto a tornare a Dre il suo contributo alla causa, ed Edgar Cani, attaccante di origine albanese con grande esperienza nei massimi campionati italiani che lavora per arrivare alla migliore condizione possibile. Il primo sarà in panchina, il secondo è in tribuna. In campo c’è Samuele Pinna, turno di riposo a Kalifa Kujabi. In avanti spazio a Adam Diakite e Francesco Ruocco con Giancarlo Lisai a supporto. Dietro si ricompone la coppia Nicolò Antonelli-Paolo Dametto.Subito propositiva la Torres. Subito un corner, battuto da Daniele Bianchi e spinto in rete, di testa, da Francesco Ruocco: 1-0 e palla al centro dopo appena 2’ di gioco. Murgia tenta un improbabile lob da oltre 40 metri, Alessio Slavato para facile a due mani. Rossoblù ad occupare stabilmente la metà campo avversaria, ma mancano gli spunti degni di nota. Spingono i sassaresi, ma non trovano la via del raddoppio davanti ad un Carbonia attendista.Al 23’ Ganzerli si ritrova quasi inaspettatamente davanti a Alessio Salvato. Il tiro punta al pareggio, l’intervento del numero uno rossoblù è decisivo posto che l’azione lascia a terra Luis Mukaj e Aloia. Ancora il Carbonia in avanti, ma con poca convinzione anche se sempre più vicino alla porta torresina. Paolo Dametto sembra avere il pallone giusto, ma l’impatto è difficile e la palla supera la traversa e finisce sul fondo.Si capisce che la Torres c’è. La manovra in mediana porta Adam Diakite a scambiare in maniera magistrale con Giancarlo Lisai, che a tu per tu con Idrissi è una sentenza che non lascia spazio alle attenuanti: 2-0. Entra Gjuci, pochi istanti dopo (38’) Porru trova la collusione tesa e sotto l’incrocio che rimette tutto in gioco e scrive 2-1 sul tabellino. Inizia a scaldarsi Gigi Scotto.Al 46’ pt Adam Diakite si appresta a proteggere un pallone virgolato dalla difesa sud isolana, Idrissi esce a valanga e lo atterra esattamente al vertice sinistro dell’area, punizione. Battuta magistrale di Giancarlo Lisai, parabola che infilandosi in rete trova il tocco di Adam Diakite per il 3-1 che manda le due squadre negli spogliatoi.Al rientro in campo, dopo 5’ di gioco, Francesco Ruocco riceve palla, cerca di accentrarsi, tira ma trova Idrissi che stoppa in due tempi e gli nega la gioia della doppietta. Porru prova a colpire sotto misura sul traversone basso arrivato dalla destra dopo un passaggio errato di Alessandro Gurini ma la sfera finisce a lato. Al 12’ della ripresa Murgia sorprende gli spati con il tocco che vale il 3-2, punteggio strano in un match che la Torres sembra essere in grado di controllare agilmente ma non riesce ad “ammazzare”.Dentro Massimiliano Mignogna per Alessandro Gurini. Affondo di Nicolò Antonelli stoppato in maniera fallosa ma per l’arbitro non è fallo e non è nemmeno vantaggio Torres. Giancarlo Lisai sfiora la doppietta con un tocco sottomisero che per poco non beffa Idrissi. Mister Alfonso Greco getta in mischia Kalifa Kujabi per Samuele Pinna, Mastino in campo per Suazo.Al 32’ una bordata terra a rie scagliata da fuori area trova la parata in tuffo e corner di Idrissi. Mastino rimedia un giallo per un brutto fallo su un ispirato Danile Bianchi. Dentro Porcheddu. Poi tocca anche a Davide Sabatini dare fiato ad un positivo Giancarlo Lisai. Al 39’ la doccia fredda: Gjuci realizza la rete del 3-3 nonostante una prima parata di Alessio Salvato. Dentro anche Gigi Scotto.Torres a caccia del gol del nuovo vantaggio. Curreli sostituisce Gjuci infortunato. Cinque i minuti di recupero decretati da Fantozzi. La situazione non si sblocca. Finisce 3-3. Il Carbonia festeggia il punto conquistato, alla Torres il rammarico per i due persi.Campionato di serie D (Girone G), Stadio “Vanni Sanna” di SassariStadio “Vanni Sanna” di Sassari: Salvato, Mukaj, Antonelli, Dametto, Gurini (15’ st Mignogna), Bianchi, Masala (40’ st Scotto), Pinna S. (30’ st Kujabi), Lisai (36’ st Sabatini), Diakite, Ruocco. A disposizione: Garau, Ferrante, Rossi, Turchet, Demartis. Allenatore: Alfonso Greco: Idrissi, Adamo, Ganzerli, Serra, Suhs, Carboni, Padurariu, Murgia (34’ st Porcheddu), Aloia, Isaia (37’ pt Gjuci, 46’ Șt Curreli), Porru (30’ st Mastino). A disposizione: Bigotti, Pitto, Bellu, Agostinelli, Curreli, Porcheddu, Russu. David SuazoArbitro: Flavio Fantozzi di CivitavecchiaAssistenti: Marco De Simone di Roma e Massimiliano Cirillo di Roma