Il Sassari calcio Latte Dolce sconfitto di misura a Lanusei

Ammonizioni: Benvenuti (L), Grassi (SLD), Biagioni (allenatore Lanusei)





È bastata la rete di Alessio Lazazzera al Lanusei per vincere il match contro il Sassari Calcio Latte Dolce. La squadra sassarese, nonostante un'ottima reazione dopo la rete del vantaggio ogliastrino non è riuscita a pareggiare i conti. Appuntamento domenica nel match interno contro il Formia.Nella prima frazione partono bene i padroni di casa, che provano a impensierire Carboni, che si fa però trovare pronto sul tiro di Petrucelli. Al 3’ Lanusei ancora pericoloso: punizione di Masia, che termina sul palo. Dopo le due grandi occasioni per gli ogliastrini, si abbassano i ritmi al “Lixius” e il Sassari Calcio Latte Dolce prova a creare qualche occasione, ma la difesa dei ragazzi di Biagioni non si fa cogliere impreparata. Dopo il tiro di Manca respinto da Carboni, a 7’ dall’intervallo arriva una buona occasione per i biancocelesti: tiro di Zecchinato, che viene parato da Benvenuti. Negli ultimi minuti della prima frazione nessuna delle due squadre crea occasioni degne di nota e il primo tempo termina sul punteggio di 0-0.Nella ripresa, dopo 7’, il Lanusei si porta in vantaggio: calcio d’angolo di Petrucelli, di testa ci arriva Lazazzera che trova la rete dell’1-0. Dopo il vantaggio ogliastrino, prova a rendersi pericoloso il Sassari Calcio Latte Dolce con Saba, ma la conclusione del giocatore sassarese trova la respinta della difesa del Lanusei. Mister Giorico prova a inserire forze fresche e a 10’ dalla fine il tiro di Piga viene respinto da Tozzo. Nei minuti finali il Sassari Calcio Latte Dolce prova a rendersi pericoloso con Altea e Bartulović, ma la difesa del Lanusei non si fa cogliere impreparata e i ragazzi di mister Biagioni conquistano così i 3 punti.Benvenuti; Tozzo, Carubini, Lazazzera, Macrì; Petrucelli, Di Lollo, Manca (49’ st Pischedda); Masia (37’ st Sakho), Fernandez, D’Alessandris (19’ st Gaetani). A disposizione: Sottoriva, Secci, Carta, Ciotoli, Tomety. Allenatore: Biagioni: Carboni; Bilea, Salvaterra, Cabeccia, Di Marco (22’ st Grassi); Saba, Palombi (1’ st Piga), Cassini; Nurra (27’ st Cannas), Zecchinato (22’ st Bartulović), Palmas (31’ st Altea). A disposizione: Casillo, Medico, Pireddu, Piredda. Allenatore: Giorico