Sassari: lavori di bitumatura nelle strade cittadine. Si inizia in via Carlo Felice

Sassari. Partiranno il 5 aprile, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, i lavori di rifacimento delle pavimentazioni bituminose in diverse delle strade della città. Le attività, coordinate dal Settore Infrastrutture per la Mobilità e Traffico, inizieranno dalla via Carlo Felice, tra la rotatoria con via Vardabasso e quella con via Forlanini, e l’incrocio di via Wagner con via Raffa Garzia.



Per questi tratti la durata di esecuzione, salvo imprevisti, è di 5 giorni lavorativi, e su via Carlo Felice si articolerà in due fasi: la prima interesserà la parte tra la rotatoria con via Vardabasso e via Chironi; la seconda tra via Chironi e la rotatoria con via Forlanini.



I lavori si svolgeranno a traffico aperto, con eventuali chiusure temporanee di breve durata di un solo flusso di traffico e relativa deviazione. Nella prima fase di lavori, tra la rotatoria con via Vardabasso e via Chironi, il flusso di traffico discendente sarà deviato su via Giagu - Nenni - Chironi, per re-immettersi in via Carlo Felice.



Nella seconda fase di lavori, tra via Chironi e la rotatoria con via Forlanini, il flusso ascendente sarà deviato su via Forlanini - Siglienti - Vardabasso, per re-immettersi in via Carlo Felice.



Il passaggio dei mezzi di soccorso, autobus e mezzi di grosse dimensioni, sarà sempre garantito dall'impresa. Il Settore Infrastrutture per la Mobilità e Traffico invita i pedoni e gli automobilisti alla massima attenzione e al rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni che saranno fornite dagli operatori.



Nelle settimane successive i lavori proseguiranno in altre vie che saranno comunicate di volta in volta.